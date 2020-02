La Juventus è stata una delle protagoniste del Calciomercato invernale soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Sono infatti partiti alcuni degli esuberi della rosa guidata da Maurizio Sarri, su tutti Perin, Pjaca, Mandzukic ed Emre Can. Probabile quindi che gran parte degli investimenti del mercato vengano effettuati durante l'estate, con l'idea di incrementare ancor più la qualità di una rosa già forte. Uno dei settori che potrebbero essere rafforzati è il centrocampo, con il possibile innesto di nuove mezzali di qualità, ma non è escluso che possa arrivare anche un nuovo regista.

Su tutti si fa il nome di Jorginho del Chelsea.

In questa seconda parte della stagione sarà osservata da vicino la crescita nelle prestazioni del regista bosniaco Miralem Pjanic che, nonostante i buoni propositi di inizio stagione, sembra non abbia fatto quel definitivo salto di qualità richiesto da Maurizio Sarri. Ecco perché non si esclude la sua cessione in estate, in tal caso, secondo Tuttosport, la società bianconera potrebbe portare a Torino il fedelissimo del tecnico toscano.

La Juventus sarebbe interessata a Jorginho

Come scrive Tuttosport, la Juventus potrebbe investire in estate non solo su mezzali di qualità, ma anche su un nuovo regista. A rischio infatti potrebbe essere la posizione di Pjanic, che dovrà dimostrare molto alla Juventus in questa seconda parte di stagione. Secondo il noto giornale sportivo torinese, la società bianconera, in caso di partenza del regista bosniaco, potrebbe investire sul centrocampista del Chelsea e della nazionale italiana Jorginho.

Quest'ultimo è cresciuto sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri al Napoli ed il tecnico lo ha poi voluto al Chelsea la scorsa stagione. Anche in questa annata sta dimostrando tutte le sue qualità ed è considerato dal tecnico inglese Lampard uno dei riferimenti della sua squadra. Fiducia totale anche quella del commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini, che gli ha affidato la cabina di regia della squadra azzurra.

L'agente di Jorginho ha confermato il possibile interesse della Juventus

Di recente, l'agente di Jorginho, Joao Santos, a Tuttosport ha dichiarato che il suo assistito ha molti estimatori in Europa, in quanto nel suo ruolo non ci sono molti giocatori della sua qualità. In merito al possibile interesse della Juventus, l'agente sportivo ha dichiarato che "la Juventus è un'ipotesi che ovviamente valuteremo con il Chelsea". Un'apertura totale quindi al trasferimento in bianconero, dove ritroverebbe l'allenatore che lo ha valorizzato facendolo diventare uno dei registi più forti a livello europeo. Tutto però dipenderà da Pjanic e dal suo finale di stagione con la Juve.