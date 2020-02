L’Atalanta si avvicina all’appuntamento con la storia. Mercoledì 19 febbraio alle 21 l’arbitro fischierà l’inizio degli ottavi di finale di Champions League in cui i bergamaschi giocheranno a San Siro contro il Valencia. Dopo il passaggio del turno nel girone, arrivato all’ultima giornata con una vera e propria impresa, Gasperini non ha nessuna voglia di fermarsi e il sorteggio non è stato di quelli drammatici. La Dea rischiava di affrontare subito una delle “big” del calcio mondiale, invece le toccherà la squadra di Alberto Celades attualmente quinta in campionato con 37 punti, a meno due dal quarto posto e lontana dalla vetta di dodici lunghezze.

Il periodo a livello di risultati per il Valencia è buono con le vittorie contro Celta Vigo (1-0) e Barcellona (2-0) che hanno rilanciato la squadra in precedenza battuta da Maiorca e Real Madrid. Nelle ultime settimane a rinvigorire l’entusiasmo per gli iberici è arrivato anche il doppio passaggio del turno in Coppa del Re. Il problema adesso è cercare di gestire l’emergenza fuori dal campo, Celades in fatti continua a perdere pezzi importanti della propria difesa.

Atalanta: Garay infortunato nel Valencia, salterà il match di Champions League

Contro l’Atalanta il Valencia non avrà infatti a disposizione Ezequiel Garay, centrale titolare e colonna della retroguardia degli spagnoli, ieri contro il Celta Vigo l’argentino si è infortunato nel primo tempo gravemente. Gli esami clinici hanno subito dato la diagnosi peggiore possibile: rottura del legamento crociato del ginocchio e stagione finita.

Garay quindi salterà tutta la restante parte dell’annata comprese le due sfide di Champions League, l’andata del 19 febbraio e il ritorno del 10 marzo.

La defezione di Garay sarebbe già sportivamente drammatica di suo ma non è l’unico problema che Celades dovrà affrontare. Nel cuore della retroguardia mancherà infatti in entrambi i match con l’Atalanta anche l’altro centrale titolare Gabriel Paulista espulso nell’ultima gara del girone di qualificazione e squalificato per due turni.

La difesa sarà quindi a pezzi, sicuro del posto sarà Mouctar Diakhaby, centrale francese di 23 anni che è già sceso in campo una decina di volte in questa stagione ed è di fatto il primo dei sostituti della coppia titolare. Sull’altro centrale ci sono molti dubbi su Mangala, il quarto difensore della rosa di Celades. L’ex Manchester City è stato utilizzato solo tre volte in questa stagione, segno evidente che qualcosa non va nel suo inserimento in squadra.

Anche Piccini a rischio per Atalanta-Valencia

Il quotidiano spagnolo Marca scrive oggi che in vista dell’Atalanta il Valencia [VIDEO] potrebbe anche decidere di agire sul mercato.

La soluzione all’emergenza difensiva potrebbe essere quella di acquistare uno svincolato anche se di nomi eccellenti all’orizzonte non se ne vedono. Il tempo poi stringe perché a breve dovrà essere compilata la lista dei giocatori utilizzabili in Champions League e quindi tutto dovrà essere fatto molto in fretta. Insomma il club iberico rischia di andare nel panico per la partita più importante della stagione. Celades è a corto di soluzioni anche perché pochi sono i centrocampisti che potrebbero adattarsi ad un ruolo più difensivo, forse il solo Coquelin che però è fondamentale per dare equilibrio alla squadra nel cuore del campo.

A complicare ulteriormente le cose c’è poi la situazione Piccini. Il terzino sinistro italiano ad agosto ha subito la rottura della rotula del ginocchio, un infortunio gravissimo che lo ha tenuto ai box fino a poco tempo fa. L’ex Fiorentina è rientrato in gruppo nei giorni scorsi, in linea teorica è arruolabile già per le prossime gare ma il lungo periodo di inattività inciderà sicuramente nelle sue prossime prestazioni. Il tempo stringe, il Valencia deve trovare una soluzione per l’emergenza difesa, e deve farlo in fretta perché l’attacco dell’Atalanta ha già dimostrato di non avere pietà per nessuno.