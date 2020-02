Si avvicina Genoa-Cagliari e i due tecnici Nicola e Maran stanno studiando le rispettive probabili formazioni, dovendo fare i conti entrambi con alcune defezioni importanti. Sono soprattutto le decisioni del giudice sportivo a rendere più complicata la marcia di avvicinamento delle due squadre verso la partita di domenica alle ore 15 al Ferraris. In settimana, infatti, sono arrivate le squalifiche di Romero e Behrami (Genoa) e Cigarini (Cagliari) tutti e tre titolari inamovibili delle rispettive formazioni.

I dubbi quindi non mancano, anche se durante la settimana sono state studiate le giuste contromisure. Nicola deve sciogliere anche alcune riserve legate all'attacco, dove potrebbe tornare a disposizione Iago Falque, il cui rientro porterebbe a sei i contendenti per due maglie.

Dall'altra parte, Maran ha meno abbondanza e difficilmente cambierà una squadra che ha arginato la crisi portandosi a casa tre pareggi di fila che le hanno permesso di difendere il sesto posto in classifica. Tra i sardi c'è molta curiosità per vedere all'opera il nuovo acquisto Pereiro, arrivato negli ultimi giorni del mercato di gennaio per rinforzare l'attacco.

Difficile però che a Genova riesca a scalzare qualcuno dei titolari del tridente "stretto" offensivo che sta trascinando i rossoblu ormai da inizio campionato.

Genoa-Cagliari: attacco rebus, la probabile formazione di Nicola

L'analisi delle probabili formazioni di Genoa-Cagliari inizia dai padroni di casa che in ogni reparto hanno ancora dei dubbi da sciogliere. Davanti a Perin (tornato ad altissimi livelli con l'Atalanta) Biraschi e Masiello quasi sicuramente saranno titolari, mentre mancherà Romero per squalifica.

Il posto dell’argentino non è ancora stato assegnato: il neo-acquisto Soumaoro sta scalando posizioni e, secondo la Gazzetta dello Sport, dovrebbe scalzare Zapata. Il colombiano, invece, viene dato in vantaggio da Fantacalcio.it, anche se non sarebbe ancora al meglio, avendo recuperato da poco dall'infortunio.

Meno complicata la situazione a centrocampo dove al posto di Behrami dovrebbe esserci Cassata, considerato più pronto di Radovanovic ed Eriksson.

Il resto della mediana non dovrebbe cambiare, con Schone regista, Sturaro mezzala, Criscito a sinistra e Ghiglione a destra.

Tutto da decifrare l'attacco, con Nicola che ha scoperto un'inattesa abbondanza negli ultimi giorni. A Bergamo, domenica scorsa, hanno giocato con buoni risultati Sanabria e Pinamonti che a questo punto partono leggermente favoriti sulla concorrenza anche per la sfida al Cagliari. Alle loro spalle scalpitano Favilli e Pandev: soprattutto il primo potrebbe subentrare a Pinamonti. Più indietro, al momento, sembrano Destro e Iago Falque, con lo spagnolo che vorrebbe rientrare in campo dopo aver vissuto una stagione da incubo a causa degli infortuni.

Nicola, quindi, contro il Cagliari dovrebbe schierare il Genoa così (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Cassata, Schone, Sturaro, Criscito; Pinamonti, Sanabria.

Cagliari: Maran avrebbe già scelto la formazione anti-Genoa

Sembra avere meno dubbi di formazione il Cagliari, che affronterà il Genoa con i soliti problemi legati all'infermeria: anche stavolta mancheranno Rog e Pavoletti, e sono a rischio anche Ceppitelli e Mattiello. In porta, Cragno dovrebbe vincere il ballottaggio con Olsen. La linea difensiva dovrebbe essere ormai stata scelta per tre quarti, con Pellegrini, Pisacane e Klavan che dovrebbero essere titolari.

A destra, invece, si starebbero contendendo il posto Faragò e Cacciatore, con il primo in leggero vantaggio viste anche le delicate condizioni fisiche del secondo, appena rientrato da un infortunio.

Maran dovrà sopperire ancora una volta all'emergenza a centrocampo puntando su Oliva regista al posto di Cigarini, e su Ionita mezzala in luogo di Rog. Per il resto, la linea mediana dovrebbe essere completata da Nandez, motorino inesauribile e vera e propria arma in più dei sardi.

Il 4-3-2-1 si dovrebbe completare con i soliti noti, ovvero quel tridente stretto che sa mettere in difficoltà tutti unendo tecnica, velocità e senso del gol.

Nainggolan e Joao Pedro molto probabilmente spalleggeranno Simeone che tornerà a Marassi da ex dopo essersi sbloccato sabato scorso con il Parma. Come detto in precedenza, solo panchina per Pereiro e anche per Paloschi, pronti a subentrare in caso di necessità.

La probabile formazione dei sardi per Genoa-Cagliari, dovrebbe quindi essere (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.