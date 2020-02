Il Chelsea sarebbe pronto ad iscriversi alla corsa a Lautaro Martinez in vista del prossimo mercato estivo. L'attaccante argentino, protagonista di una stagione di livello con la maglia dell'Inter che finora ha prodotto 16 reti in 27 presenze, sta entrando sempre di più nel mirino dei migliori club europei.

L'Inter al momento non sembra disposta a privarsene, ma è fuori di dubbio che sarà chiamata a respingere diversi assalti per far sì che il suo numero 10 possa continuare ad essere uno dei punti di riferimento del proprio organico.

Ovviamente, molto dipenderà anche dalla volontà del "Toro", il quale si trova benissimo in nerazzurro, anche se non sarebbe del tutto indifferente al richiamo del Barcellona.

Tra le pretendenti al centravanti sudamericano potrebbe aggiungersi anche il Chelsea. L'allenatore Frank Lampard durante la campagna acquisti di luglio-agosto vorrebbe garantirsi le prestazioni di un nuovo bomber di razza. Per questo motivo, oltre a Moussa Dembélé del Lione avrebbe fatto anche il nome di Lautaro Martinez ai dirigenti della società londinese.

Il club di Abramovich sa bene che il contratto in essere tra l'Inter e Lautaro Martinez prevede una clausola rescissoria valida per l'estero di 111 milioni di euro. Trattandosi di una somma di denaro piuttosto ingente, la dirigenza del sodalizio britannico starebbe pensando ad un piano alternativo per risparmiare sul cash da versare ai nerazzurri. In quest'ottica, i Blues potrebbero mettere sul piatto un giocatore a scelta fra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, più un'offerta in denaro.

Questi due calciatori non verrebbero proposti a caso, poiché è noto che Conte abbia l'esigenza di avere un nuovo terzino in rosa. D'altronde, a gennaio si era parlato di un presunto interesse della compagine meneghina proprio per l'esterno spagnolo Alonso.

Lautaro Martinez se dovesse andar via preferirebbe il Barcellona

La lista delle squadre interessate a Lautaro Martinez sembra allungarsi di giorno in giorno.

Il Manchester City ci starebbe pensando come erede di Sergio Aguero che a giugno compirà 32 anni. Sull'altra sponda di Manchester, lo United starebbe seguendo l'attaccante argentino da diversi mesi, infatti già durante lo scorso mercato estivo pare abbia provato a sondare il terreno con l'Inter ma invano.

Il Daily Star aveva addirittura lanciato un'indiscrezione secondo cui i Red Devils avrebbero pensato di inserire in un'eventuale trattativa il cartellino di Paul Pogba in cambio di quello di Lautaro Martinez. L'idea però non si sarebbe concretizzata per la riluttanza del centrocampista francese ad accettare un trasferimento a Milano, e per i dubbi di Conte sull'ex juventino.

Di recente, invece, pare che la società della famiglia Glazer abbia preferito fare un passo indietro, ritenendo troppo alta la clausola da 111 milioni di euro.

In questa fase, dunque, se davvero l'Inter dovesse decidere di mettere in conto un'eventuale partenza del "Toro", il Barcellona partirebbe da una posizione di vantaggio. Il giovane centravanti, infatti, gradirebbe la destinazione catalana soprattutto perché sarebbe tentato dall'idea di subentrare a Luis Suarez.