La Juventus, nel primo pomeriggio, si è ritrovata alla Continassa per svolgere l'allenamento della vigilia della partita contro il Verona. Questa seduta, ha permesso a Maurizio Sarri di fare alcune prove di formazione in vista della sfida di domani, sabato 8 febbraio.

Al momento, però, resta ancora qualche dubbio che verrà risolto solo nella giornata di domani. Al termine dell'allenamento la Juventus ha lasciato in pullman la Continassa per spostarsi all'aeroporto di Torino Caselle dove si è imbarcata sul volo che l'ha portata a Verona.

Una volta arrivati a destinazione i bianconeri si sono recati in albergo dove rimarranno fino a domani alle ore 19.

Per la gara contro il Verona, Maurizio Sarri ha molte certezze e pochi dubbi. Gli interrogativi più grandi sono soprattutto in attacco. La Juventus, in avanti, ripartirà da Cristiano Ronaldo, ma resta da capire chi lo affiancherà.

La Juventus non farà molti cambi

Domani sera contro il Verona, Maurizio Sarri non dovrebbe fare molti cambi di formazione. Infatti, in difesa e a centrocampo dovrebbe confermare gli stessi uomini visti contro la Fiorentina.

Davanti a Wojciech Szczesny, dovrebbero agire Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. In mediana, invece, si va verso la conferma del terzetto composto da Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic e Adrien Rabiot. Il numero 25 juventino, ultimamente, si è guadagnato la titolarità e quest'oggi in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha spiegato che il ragazzo ha bisogno di continuità e di giocare delle partite in modo continuativo.

Perciò, salvo clamorose sorprese, contro il Verona Adrien Rabiot sarà titolare. In attacco, invece, i dubbi sono parecchi a cominciare dal sistema di gioco. Infatti, con CR7 è possibile che giochino Douglas Costa e Paulo Dybala. Il numero 10 sembra favorito su Gonzalo Higuain. I dubbi relativi all’attacco bianconero verranno risolti solo nella giornata di domani. Maurizio Sarri comunicherà la formazione alla sua squadra solo pochi istanti prima di lasciare l’hotel per andare allo stadio.

La Juventus presto ritroverà Chiellini

Nel corso di questa settimana, la Juventus ha ricevuto un'ottima notizia visto che Giorgio Chiellini ha ripreso in parte a lavorare in gruppo.

Oggi, Maurizio Sarri in conferenza stampa ha parlato proprio delle condizioni fisiche del suo capitano. Il tecnico ha spiegato che Chiellini è clinicamente guarito e che il tutto sarebbe perfettamente in linea con i tempi di recupero stabiliti dopo l'operazione. Infine, Sarri ha spiegato che per rivedere in campo Chiellini bisognerà attenersi alle sensazioni che proverà il giocatore nelle prossime settimane.

Quest'oggi, l'allenatore della Juventus ha anche parlato di Danilo spiegando che per rivederlo non si prevedono tempi lunghi.

I convocati della Juventus

Per la gara contro il Verona, mister Maurizio Sarri non avrà a disposizione Federico Bernardeschi, Danilo, Giorgio Chiellini, Merih Demiral e Sami Khedira. Il numero 33 bianconero dovrebbe rientrare la prossima settimana visto che è alla prese con un affaticamento muscolare al soleo: Bernardeschi potrebbe tornare a disposizione o per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan o per la sfida contro il Brescia, ma se ne saprà qualcosa di più nei prossimi giorni.

Per il match di domani, l'allenatore della Juventus ha convocato ben 20 giocatori. Ecco l'elenco completo: Szczesny, Buffon, Pinsoglio; De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Coccolo; Ramsey, Pjanic, Matuidi, Rabiot, Bentancur; Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain, Douglas Costa e Olivieri.