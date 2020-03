Lo scorso weekend calcistico di Serie A è stato caratterizzato dal recupero delle sei partite non disputatesi la settimana prima per l'emergenza virus. I match, giocati tutti a porte chiuse, sono stati Sampdoria-Verona, Milan-Genoa, Udinese-Fiorentina, Parma-Spal, Juventus-Inter e Sassuolo Brescia. Il Milan è stato sconfitto 2 a 1 mentre anche il Parma ha dovuto subire lo stop interno a causa del gol su rigore di Petagna.

Gli errori arbitrali più evidenti si sono verificati proprio nel match del Tardini: come scrive il noto sito Virgilio,it, l'errore è stato sanzionare il rigore per la squadra estense.

L'arbitro Pairetto ha infatti rivisto al Var il contatto in area di rigore ducale fra Bruno Alves e Valoti, ma si è soffermato solo sul fallo del portoghese senza tenere conto che prima c'era un fallo di mano del centrocampista della Spal. Non andava quindi assegnato il rigore. Per il resto nessun episodio eclatante, neanche nel big match dell'Allianz Stadium di Torino fra Juventus e Inter.

Gli episodi arbitrali nelle partite dello scorso weekend

L'arbitro Guida ha diretto molto bene il derby d'Italia.

L'unica pecca è il mancato cartellino giallo per un intervento pesante del centrocampista dell'Inter Barella sul giocatore della Juventus Juan Cuadrado. La curiosità più rilevante del match è che, con il silenzio dello Stadium senza pubblico, l'arbitro è riuscito a sentire le veementi proteste dalla panchina del secondo portiere dell'Inter Daniele Paderlli. Quest'ultimo è stato infatti espulso dall'arbitro campano.

Ricca di episodi importanti invece la partita del Marassi fra Sampdoria e Verona. In particolar modo è stato giusto non assegnare un presunto rigore per gli scaligeri su contatto fra il difensore della Samp Bereszynski e il centrocampista dell'Hellas Verona Zaccagni. Corretta invece l'assegnazione del rigore a favore della squadra di Claudio Ranieri dopo il colpo al volto del difensore polacco Dawidowicz al centrocampista della Samp Ekdal.

Accenno di polemiche da parte del Milan nei confronti dell'arbitro Doveri in occasione del gol del 2 a 1 del Genoa firmato Cassata. C'erano dubbi sulla posizione di Pandev, ma il macedone, come poi verificato dal Var, era in posizione regolare.

La classifica senza errori arbitrali: Inter 59, Juventus 57 e Lazio 56

Secondo Virgilio, la squadra di vertice attualmente più svantaggiata da episodi arbitrali contro è l'Inter. In classifica reale la squadra di Conte è a -9 dalla Juventus e a -8 dalla Lazio, anche se deve ancora recuperare la partita di campionato contro la Sampdoria. La classifica senza errori arbitrali, secondo il giornale online, dice Inter prima in classifica a 59 punti, Juventus seconda a 57 e Lazio terza a 56.

Fra l'altro, come già sottolineato in precedenza, l'Inter deve recuperare il match di San Siro contro la Sampdoria e quindi potenzialmente potrebbe essere prima con 62 punti.