Continuano a rincorrersi in Spagna le indiscrezioni sul futuro di Lautaro Martinez e sul crescente interesse del Barcellona nei suoi confronti. Il quotidiano iberico Sport, in particolare, si sta occupando a fondo di quella che potrebbe essere una delle trattative più interessanti del prossimo mercato estivo. Il club catalano, dopo aver incassato il presunto gradimento dell'attaccante argentino ad un eventuale trasferimento a partire dalla stagione 2020/2021, starebbe adesso pensando alla formula migliore per convincere l'Inter a dare il via libera all'intera operazione.

E pare che la chiave di volta possa essere un autentico "pallino" di Antonio Conte, ossia Arturo Vidal.

Le trattative tra Inter e Barcellona

Durante la sessione invernale del Calciomercato, l'Inter ha provato in qualche modo ad accontentare il suo allenatore, cercando di mettere le mani sul centrocampista cileno. La trattativa però non è mai decollata, con la società milanese che ha virato su Christian Eriksen, il cui inserimento nella squadra nerazzurra, però, fin qui non è stato scevro di complicazioni e difficoltà.

Conte non avrebbe affatto rinunciato all'idea di avere nuovamente con sé Vidal dopo la felice parentesi vissuta in comune ai tempi della Juventus.

Il Barcellona, consapevole del rinnovato interesse del club del Gruppo Suning per il 32enne sudamericano, starebbe valutando l'ipotesi di proporlo all'amministratore delegato interista Beppe Marotta come contropartita tecnica per arrivare a Lautaro Martinez.

Qualora da Viale della Liberazione dovesse arrivare un'apertura, i catalani potrebbero investire una cifra cash minore per portare al Camp Nou Lautaro Martinez.

Barcellona: Vidal più soldi per convincere l'Inter a cedere Lautaro

La rivista Sport ritiene che il Barcellona nella prossima stagione possa fare tranquillamente a meno di Arturo Vidal. I catalani, infatti, vorrebbe ringiovanire l'organico, e per questo motivo sarebbero pronti a lanciare in prima squadra nuovi talenti come Alex Collado, Riqui Puig e Carles Alena.

Quest'ultimo attualmente è in prestito al Betis, ma quasi certamente dalla prossima estate tornerà alla casa madre.

La valutazione di Vidal si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro. Dunque, l'eventuale coinvolgimento dell'ex Juventus e Bayern Monaco nell'affare permetterebbe al Barça di rivedere al ribasso la cifra cash da versare all'Inter per l'acquisizione del cartellino di Lautaro Martinez. Ricordiamo che, siccome finora la società meneghina e l'attaccante argentino non hanno trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale, è ancora in essere la clausola rescissoria da 111 milioni di euro che sarebbe valida fino ai primi 15 giorni di luglio.