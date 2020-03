Nelle ultime ore è rimbalzata una clamorosa indiscrezione in merito ad una possibile partenza alla Juventus. A lanciarla è stato il noto giornale sportivo spagnolo 'Fichajes' ed il protagonista della voce di mercato è la punta argentina della Juventus Paulo Dybala. Come riporta il media iberico, infatti, il Paris Saint Germain dovrebbe cedere in estate il centrocampista offensivo brasiliano Neymar che sarebbe pronto a far ritorno al Barcellona e riabbracciare il suo amico Leo Messi.

Dalla possibile partenza del brasiliano il Paris Saint Germain potrebbe ricavare una somma superiore ai 150 milioni di euro da investire su un altro grande giocatore.

Il nome individuato dal direttore generale della società francese Leonardo sarebbe quello di Paulo Dybala.

Juve, Dybala possibile sostituto di Neymar al PSG

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo Paulo Dybala potrebbe diventare uno dei possibili rinforzi del Paris Saint Germain nel settore avanzato. L'argentino sarebbe ritenuto il sostituto ideale di Neymar, qualora il brasiliano dovesse lasciare la società francese. Il 10 bianconero in questa stagione sta dimostrando di essere decisivo in tutte le competizioni, sfornando assist e gol in Serie A, Coppa Italia e Champions League.

La scorsa estate è stato vicino all'addio alla Juventus per circa 70 milioni di euro (lo voleva il Tottenham) ma, in questa stagione, la sua valutazione è incrementata notevolmente superando i 100 milioni di euro. L'indiscrezione di mercato di 'Fichajes', però, non trova conferme fra i media sportivi italiani. Si parla infatti di un possibile rinnovo di contratto dell'argentino: le parti sarebbero in trattativa, la Juventus partirebbe da una base di 8,5 milioni di euro a stagione.

Schira, Juve-Dybala in trattativa per il rinnovo di contratto

Di recente, il noto esperto di mercato Nicolò Schira aveva lanciato l'indiscrezione secondo la quale Juventus e Dybala sarebbero in trattativa per il rinnovo di contratto dell'argentino. La Juventus avrebbe offerto 8,5 milioni di euro più bonus per un contratto di diversi anni, il fratello-agente di Dybala ne vorrebbe almeno 12 milioni. La differenza è ampia ma la volontà delle parti sembra quella di trovare quanto prima un'intesa economica.

Fra l'altro, l'importanza dell'argentino nella Juventus non è solo tecnica ma anche commerciale. Entrambi rappresentati dallo sponsor tecnico Adidas, Paulo Dybala è già una delle principali figure commerciali della società bianconera ed è il secondo giocatore più seguito sui social network dopo Cristiano Ronaldo. Aspetto non di poco conto se consideriamo l'importanza nell'accrescere il brand Juventus in tutto il mondo.