Giungono indiscrezioni di rilievo sul futuro di Mauro Icardi. Nonostante il passaggio in prestito con diritto di riscatto dall'Inter al Paris Saint-Germain, diversi addetti ai lavori continuano a sostenere che l'attaccante argentino non sia destinato a restare a lungo tra le fila del club francese. Infatti, si continua a parlare di un interesse da parte della Juventus che starebbe monitorando costantemente la situazione, alla ricerca della giusta opportunità per piombare sull'ex nerazzurro. Sullo sfondo, però, starebbe emergendo anche l'ipotesi-Milan, sostenuta in particolar modo da Tiziano Crudeli, giornalista sportivo tifoso rossonero e da sempre esperto di quanto accade tra i meandri del club vincitore di sette Champions League nella sua storia.

Ibrahimovic ancora al Milan l'anno prossimo secondo Tiziano Crudeli

L'opinionista romagnolo ha parlato dell'eventuale approdo di Mauro Icardi al Milan durante la puntata del 4 marzo di Diretta Mercato, trasmissione sportiva in onda sulle frequenze di 7 Gold. Innanzitutto ha dichiarato che, a suo parere, Zlatan Ibrahimovic potrebbe far parte del progetto tecnico della compagine meneghina anche il prossimo anno, perché con il suo carisma continuerebbe ad infondere a tutto il gruppo una mentalità vincente.

Subito dopo ha aggiunto che secondo lui durante il mercato estivo i dirigenti del "Diavolo" cercheranno di mettere le mani su un giocatore che possa fare la differenza in attacco.

Ovviamente, ciò si potrà verificare solo se la società gestita dal Fondo Elliott riuscirà ad effettuare una cessione importante. Il principale indiziato in tal senso sarebbe il portiere Gianluigi Donnarumma, che per Tiziano Crudeli potrebbe entrare in uno scambio con il Paris Saint-Germain che coinvolgerebbe proprio Icardi.

Tiziano Crudeli: probabile scambio Icardi-Donnarumma più conguaglio economico

Mauro Icardi, essendo in prestito al Paris Saint-Germain, non è ancora a tutti gli effetti un giocatore della società transalpina. L'accordo stilato fra il club parigino e l'Inter prevede che il primo possa esercitare un diritto di riscatto versando nelle casse nerazzurre circa 70 milioni di euro. Nel corso di 'Diretta Mercato', Crudeli si è detto alquanto convinto che l'ex capitano interista verrà riscattato dai campioni di Francia.

Fatto ciò, tenendo conto dell'ipotesi di mercato dell'opinionista di 7 Gold, si potrebbe verificare un accordo tra Psg e Milan. Icardi verrebbe girato proprio ai rossoneri in uno scambio con Donnarumma che prevederebbe anche un conguaglio economico in favore del club di Al-Khelaifi, giacché il costo del cartellino del bomber sudamericano è superiore a quello del portiere italiano.