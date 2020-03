Il Calciomercato, proiettato ovviamente alla sessione estiva, rimane uno degli argomenti più cliccati sul web. Una delle società che sembrano più attive da questo punto di vista è la Juventus. Sono tanti i nomi accostati alla società bianconera ma secondo la maggior parte degli esperti di mercato è probabile che gran parte delle trattative future sarà impostata sulla base di scambi.

Si parla tanto di quello fra Pjanic e Icardi così come di Mandragora-Cristante. A proposito del primo scambio, arriva una smentita da parte del giornalista sportivo Paolo Paganini.

Secondo l'esperto di mercato della Rai, nelle ultime ore si sarebbe infatti complicata la trattativa che porterebbe Icardi a Torino. Anzi, è più probabile che l'argentino possa invece finire al Napoli. Proprio questo trasferimento porterebbe alla partenza dalla società campana la punta polacca Milik. L'ex giocatore dell'Ajax fatica a trovare l'intesa contrattuale con il Napoli, fra i motivi ci sarebbe anche la volontà del giocatore di avere garanzie di titolarità, situazione che non avrebbe garantita la prossima stagione nella squadra allenata da Gennaro Gattuso.

Per Paganini non è escluso quindi che Milik possa finire alla Juventus.

Juventus, ci sarebbe un interesse concreto per Milik

Secondo il noto giornalista sportivo della Rai Paolo Paganini la punta polacca Milik potrebbe dunque finire alla Juventus. Una trattativa che sarebbe agevolata dal possibile arrivo a Napoli di Mauro Icardi. L'ex Ajax ha il contratto in scadenza a giugno 2021 ed avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro.

Prezzo che potrebbe scendere soprattutto se non riuscisse a firmare il rinnovo di contratto con il Napoli. Non ci sono dubbi sulle qualità tecniche del giocatore, l'unica perplessità per la Juventus sono i due brutti infortuni che negli ultimi anni ne hanno condizionato l'impiego al Napoli.

La stagione di Milik

Nonostante un impiego non continuativo in questa stagione, Milik ha realizzato 9 gol su 16 partite in Serie A mentre in Champions League in 4 partite ha siglato 3 gol.

Tali realizzazioni sono stati molto importanti per il Napoli anche ai fini della qualificazione agli ottavi della massima competizione europea. In Coppa Italia invece due presenze e zero gol. Se si dovesse riprendere la stagione, Milik avrà la possibilità di migliorare ancora il suo score personale. Il calciatore è un riferimento importante anche per la nazionale della Polonia, con cui ha disputato 49 partite segnando 14 gol.

Milik potrebbe rappresentare un'occasione di mercato ma non è l'unico giocatore seguito dalla Juventus. Piacciono in particolar modo Kane, Werner, Haaland e Gabriel Jesus.