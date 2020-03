La Juventus si candida ad essere una delle protagoniste del prossimo Calciomercato estivo. Dopo gli ingenti investimenti sui giovani della scorsa estate (su tutti spiccano quelli su De Ligt e Demiral) la dirigenza bianconera potrebbe regalare un altro talento ai sostenitori della Juventus. Ci riferiamo alla punta brasiliana Kaio Jorge, giocatore del Santos classe 2002 che sta incantando in Sudamerica per le sue qualità fisiche e tecniche. La stampa spagnola ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale la Juventus sarebbe vicinissima al suo acquisto. Quest'ultimo, in un'intervista, non ha smentito la trattativa, anzi si è dichiarato felice dell'interesse di una società blasonata come la Juventus.

Ha poi aggiunto che in questo momento il suo unico interesse è quello di concentrarsi sulla sua attuale squadra, il Santos. Secondo le ultime indiscrezioni i bianconeri sarebbero in vantaggio su tante società interessate al brasiliano, fra queste spicca il Real Madrid.

Juventus, Kaio Jorge apre ai bianconeri: 'Felice dell'interesse'

Di recente la punta brasiliana Kaio Jorge, in merito al suo possibile approdo alla Juventus, ha dichiarato: "Sono contento che la Juventus sia interessata a me, tutti vogliono giocare in Europa.

Ma ora resto concentrato solo sul Santos". Un segnale d'apertura evidente del brasiliano nei confronti della società bianconera. D'altronde, non mancano gli estimatori per la punta del Santos, in particolar modo piace a Juventus, Real Madrid, Lipsia e PSV Eindhoven. Proprio la stampa spagnola di recente ha confermato come la società bianconera sia in vantaggio, avendo già offerto al Santos circa 35 milioni di euro.

Somma che sarebbe ritenuto congrua dalla società brasiliana, che ha inserito nel contratto di Kaio Jorge una clausola di rescissione da 50 milioni di euro. In Brasile sono convinti che Kaio Jorge sia il futuro della nazionale sudamericana insieme ai due talenti acquistati dal Real Madrid, Vinicius Junior e Rodrygo.

Il mercato della Juventus

La Juventus con il possibile acquisto di Kaio Jorge andrebbe ad incrementare ulteriormente la qualità della rosa ma allo stesso tempo la ringiovanirebbe di molto.

La punta brasiliana è un classe 2002 e da luglio, qualora arrivasse a Torino, troverà un folto numero di giovani talenti di recente acquistati dalla Juventus. Parliamo ovviamente di De Ligt, Demiral (già in prima squadra), Romero e Pellegrini (attualmente in prestito fino a giugno 2020 rispettivamente al Genoa e al Cagliari) ed il classe 2000 Kulusevski. Il centrocampista offensivo svedese è stato l'acquisto principale della società bianconera a gennaio. Un investimento di 40 milioni di euro per l'ex giocatore dell'Atalanta, attualmente in prestito al Parma fino a fine stagione.