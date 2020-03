Si prova a programmare anche in una situazione di emergenza come quella causata dall'epidemia da coronavirus. Lo fa l’Inter, che la scorsa estate ha dato vita ad una nuova fase di rilancio con l’ambizione di ritornare a vincere trofei e coppe. Tanti gli interventi eseguiti anche se si è trattato solo dell'inizio. Tra i pilastri della squadra c’è sicuramente il portiere Samir Handanovic che ha da poco festeggiato i dodici mesi da capitano del club milanese: il numero uno dei nerazzurri anche in questa annata si è dimostrato elemento imprescindibile e, per tale motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, a fine stagione si siederà ad un tavolo con la società nerazzurra per trovare un'accordo, che a meno di clamorose sorprese non tarderà ad arrivare, per il rinnovo del suo contratto.

L'Inter e Handanovic sarebbero pronti a proseguire il loro matrimonio

Samir Handanovic veste la maglia dell'Inter dall'estate 2012. Lo sloveno è nerazzurro da otto anni e il suo legame con tutto il mondo interista è molto forte. Proprio per questo motivo, la scorsa stagione, la società nerazzurra scelse di nominare Samir nuovo capitano dell'Inter dopo la telenovela Icardi. Da allora il portiere classe 84' è diventato un punto di riferimento per tutti i compagni di squadra.

Handanovic e l'Inter stanno dunque parlando di un possibile rinnovo di contratto.

Il club meneghino e il portiere sloveno sono già legati da un accordo fino al 2021. Ma il capitano nerazzurro dovrebbe firmare un prolungamento contrattuale per un altro anno fino al 2022. Una decisione che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, il club vorrebbe chiudere entro un mese, per cercare così di lavorare anzitempo sul fronte mercato, vista la sospensione momentanea della Serie A. Il nuovo contratto dovrebbe basarsi su una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro all'anno.

L'Inter cerca il vice-Handanovic

Trovare un'erede in grado di poter sostituire Samir Handanovic non è un compito semplice per la coppia Marotta-Ausilio. La dirigenza, tuttavia, in vista della prossima stagione ha deciso di affidarsi a un secondo portiere giovane e di livello, che possa crescere alle spalle di un campione come lo sloveno e raccoglierne in futuro l’eredità. Il club di Viale della Liberazione avrebbe già scelto su chi puntare: in pole per il ruolo di secondo ci sarebbe Ionut Radu ex Genoa oggi al Parma.

L’Inter non rinnoverà il contratto a Padelli (già alla ricerca di altre sistemazioni) e per il ruolo di vice Handanovic dovrebbe affidarsi proprio a Radu: il portierino rumeno è cresciuto proprio nel vivaio dei nerazzurri e adesso potrebbe tornare alla casa madre aggregandosi così gruppo guidato da Antonio Conte.