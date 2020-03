Con il campionato in piena incertezza a causa dell’emergenza Coronavirus sono le voci di Calciomercato a prendersi la scena. Tra Inghilterra e Spagna sono tante le notizie di oggi che coinvolgono la Juventus, in lotta con il Chelsea per Tellles, e Inter e Napoli con tanti grandi club a caccia di gioielli del calibro di Lautaro Martinez e Koulibaly.

Juventus: sfida di calciomercato al Chelsea per Telles

La Juventus continua la sua ricerca per rinforzare la fasce laterali. Uno degli obiettivi estivi di Paratici sarebbe Alex Telles, mancino che potrebbe essere valida alternativa ad Alex Sandro.

Fabio Paratici avrebbe già sondato il terreno per il brasiliano che attualmente milita nel Porto ma il cui futuro sembra lontano dai Dragoni. Secondo il sito del quotidiano inglese Express, il giocatore avrebbe chiesto un ingaggio da 6 milioni a stagione per proseguire la sua carriera in terra portoghese, troppo per il suo attuale club. Se le sue richieste non caleranno ecco che la cessione per la prossima estate potrebbe diventare realtà.

La Juve è pronta all’assalto ma non è sola nella corsa, Alex Telles infatti piace anche al Chelsea che è pronto a varare la rivoluzione a sinistra.

Alonso ed Emerson Palmieri, tra infortuni e prestazioni non all’altezza, non convincono Lampard che ultimamente piuttosto che schierarli titolari ha utilizzato Azpilcueta sulla fascia mancina. I blues vorrebbe sfidare i bianconeri che potrebbero trarre comunque vantaggio da questa situazione: se Alex Telles dovesse andare davvero in Inghilterra si libererebbe infatti Emerson Palmieri, profilo che piace molto a Sarri e che è stato accostato ai Campioni d’Italia durante le ultime due sessioni di mercato.

Inter attenta, ora su Lautaro Martinez c’è anche il PSG

Arriva dalla Spagna e più precisamente dal Mundo Deportivo la notizia di un altro inserimento importante per Lautaro Martinez. Il camioncino dell’Inter dopo essere entrato nel mirino di Barcellona, Real Madrid e Manchester City, adesso sarebbe corteggiato anche dal Paris Sait Germain. I parigini in estate potrebbero perdere Neymar, ai ferri corti da tempo con tutto l’ambiente, e vorrebbero puntare su Lautaro per continuare ad avere un attacco atomico.

Al momento siamo ai primi approcci anche perché sembra che i catalani siano in vantaggio sulla concorrenza.

Il futuro di Lautaro all’Inter è sempre più in bilico nonostante Marotta nei giorni scorsi abbia fatto il pompiere dicendo che il giocatore partirà solo se sarà lui a chiederlo. In più c’è da considerare il fattore economico, chiunque vorrà portarsi a casa l’attaccante dovrà versare l’intera clausola rescissoria da 111 milioni, non un euro di meno. Insomma i grandi e ricchi club d’Europa sono avvisati, per acquistare Lautaro Martinez non verranno fatti sconti.

Napoli assediato, Koulibaly, Mertens e Lozano nel mirino della Premier League

La prossima sessione di calciomercato sarà particolarmente impegnativa per il Napoli. Il nome più caldo è quello di Koulibaly che sembra essere l’indiziato numero uno per lasciare gli azzurri. Il suo cartellino potrebbe costare più di 80 milioni di euro ma questo non spaventa la concorrenza che si fa ogni giorno più importante. Il difensore centrale è un pallino del Paris Saint Germain che sembra aver già imbastito la trattativa ma da oggi dovrà guardarsi dal Manchester United entrato prepotentemente nella corsa (secondo alcuni quotidiani d’oltremanica sarebbe pronto al sorpasso sui parigini).

De Laurentiis difficilmente alzerà le barricate, sempre che le offerte saranno congrue, per questo ha già bloccato per la prossima stagione Rrahmani del Verona, giovane difensore che sta facendo faville.

I rumors dall’Inghilterra non si fermano qui. Il Chelsea sarebbe pronto a dare l’assalto a Dries Mertens che ha il contratto in scadenza a giugno. Il belga è già stato accostato a diversi club ma va detto che da Napoli filtra un cauto ottimismo sul possibile rinnovo. Infine Lozano, oggetto misterioso costato tantissimo ma finito ai margini soprattutto da quando in panchina siede Gattuso. Il messicano è finito nel mirino dell’Everton ma ogni trattativa sembra essere difficile visto che per il Napoli è forte il rischio minusvalenza avendo pagato il giocatore quasi 50 milioni l’estate scorsa.