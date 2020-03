L'emittente radiofonica TMW Radio ha intervistato il giornalista sportivo Mario Sconcerti. Quest'ultimo si è soffermato sui talenti italiani messi in mostra dal campionato italiano in questa stagione esprimendo poi il proprio parere sui possibili scambi che potrebbero definirsi durante il prossimo Calciomercato estivo.

La sospensione forzata della stagione dovuta all'emergenza coronavirus potrebbe portare ad una perdita finanziaria notevole per le società calcistiche, cosa che condurrà secondo il noto giornalista ad un taglio degli stipendi dei calciatori.

"Credo allo scambio Icardi-Pjanic così come a quello Mandragora-Cristante" ha chiosato poi Sconcerti parlando invece di calciomercato. Il regista bosniaco secondo Sconcerti è stato autore di una stagione sottotono e l'eventuale scambio con la punta del Paris Saint Germain Icardi potrebbe essere utile ad entrambi le società. Inoltre, per il giornalista, investire su una punta prolifica come l'argentino è sempre una decisione saggia per una società che punta a vincere trofei.

Altra trattativa simile potrebbe vedere protagonista sempre la Juventus, questa volta con la Roma. La società bianconera potrebbe infatti esercitare il diritto di acquisto che vanta con l'Udinese per il mediano Rolando Mandragora. Quest'ultimo sarebbe poi girato alla Roma in cambio di Cristante. Come è noto nel 2018 la Juventus ufficializzò la cessione del classe 1997 all'Udinese per 20 milioni di euro, riservandosi la possibilità di riacquistarlo nel 2020 per circa 26 milioni di euro.

Sconcerti su Pellegrini, Castrovilli e Tonali

Il giornalista Mario Sconcerti si è soffermato anche sui principali talenti del calcio italiano. Menzione speciale per Pellegrini e Castrovilli, considerati già pronti per una grande squadra. Secondo il giornalista Pellegrini è già in una società che lotta per vincere (la Roma) mentre il centrocampista della Fiorentina potrebbe fare il salto in una grande squadra in estate (piace ad Inter e Juventus). Diverso invece è il discorso legato a Sandro Tonali, che per Sconcerti non ha fatto il definitivo salto di qualità in questa stagione. Probabile quindi che se dovesse andare in un top club, non diventi subito un titolare.