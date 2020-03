Riparte la serie A, dopo che il governo italiano ha decretato lo sport a porte chiuse fino al prossimo 3 aprile, per limitare i contagi da emergenza sanitaria. La sfida tra Juventus ed Inter è sicuramente quella più attesa e si giocherà domenica 8 marzo alle ore 20 e 45. La gara sarà il big-match della ventiseiesima giornata di serie A. La Juventus ha sei punti di vantaggio sui rivali nerazzurri, che però hanno disputato una partita in meno (quella contro la Sampdoria, a data da destinarsi). Il fatto che la partita si disputerà senza pubblico sarà certamente un vantaggio per l'Inter, dal momento che da sempre i tifosi bianconeri si sono rivelati un punto di forza per la Juventus.

Anche il tecnico nerazzurro Antonio Conte potrà approcciare la gara con meno pressione, dopo il suo passato bianconero, passato che i tifosi della Juventus non gli avrebbero certo perdonato.

Juventus, la probabile formazione contro l'Inter: ci sarà Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è appena tornato dal viaggio in Portogallo, dove si è recato per stare vicino alla madre Dolores, colpita improvvisamente da un ictus. La superstar lusitana guiderà il reparto offensivo della Juventus in questa sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per lo Scudetto.

Ad affiancare l'ex Real Madrid saranno Cuadrado e Dybala; Maurizio Sarri, infatti, ha intenzione di puntare su tridente. Higuain, che ha firmato il gol decisivo all'andata, dovrebbe dunque partire dalla panchina. Il centrocampo bianconero sarà formato da Bentancur, Matuidi e Pjanic; sarà fuori Rabiot, che ha disputato una gara pessima contro il Lione in Champions League. La coppia dei centrali difensivi dovrebbe essere composta da Bonucci e de Ligt, dal momento che Chiellini ha avuto un risentimento all'adduttore.

I terzini saranno Danilo ed Alex Sandro, mente la porta sarà difesa da Szcesny.

Inter, contro la Juventus spazio a Vecino al posto di Eriksen

Nelle fila nerazzurre, Handanovic si riprenderà il suo posto tra i pali. La difesa dovrebbe essere formata da De Vrij, Skriniar e D'Ambrosio, quest'ultimo favorito su Godin. A centrocampo ci saranno Candreva e Young sulle fasce, mentre in mediana Conte dovrebbe affidarsi a Brozovic, Barella e Vecino.

Si va dunque verso l'esclusione dal primo minuto per Eriksen, centrocampista danese acquistato nella scorsa sessione di calciomercato invernale. In avanti spazio alla coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Matuidi, Pjanic, Bentancur, Cuadrado, Ronaldo, Dybala.

Inter (3-5-2): Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Lukaku, Lautaro.