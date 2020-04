In questi giorni il Calciomercato rimane uno degli argomenti più discussi dai media sportivi. Si parla molto di Juventus soprattutto per quanto riguarda i possibili acquisti estivi. Fra questi il nome accostato con più insistenza alla società bianconera è quello del centrocampista del Manchester United Paul Pogba. Il francese sembra destinato a lasciare l'Inghilterra anche perché ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Su tale argomento si è soffermato l'ex difensore dell'Arsenal e del Benevento Bakary Sagna.

In un'intervista a Goal.com il francese ha sottolineato come la Juventus possa essere la destinazione ideale per il rilancio di Paul Pogba. In queste stagioni al Manchester United il nazionale francese ha deluso le aspettative, complici anche i risultati non ideali raggiunti dal Manchester United. Per Sagna, Paul Pogba potrebbe scegliere la la Juventus preferendola al Real Madrid. Dietro ai motivi di un possibile ritorno a Torino del centrocampista francese ci sarebbe anche la possibilità di giocare insieme a Cristiano Ronaldo.

Sagna: 'La Juventus è il club che ha fatto brillare Pogba'

Nell'intervista Bakary Sagna ha dichiarato: "Vedo Paul verso un ritorno alla Juventus perché c’è Cristiano e perché la Juventus è la società che lo ha fatto brillare". Secondo l'ex Arsenal infatti sarebbe vantaggioso per Pogba tornare alla alla Juventus anche per le ambizioni importanti che ha la società bianconera. Ma anche il Real Madrid sarebbe interessato al nazionale francese.

Sagna consiglia la Juventus a Paul Pogba

Per Sagna, il Real Madrid sarebbe in una fase calante mentre la Juventus è in fase di crescita ed è una squadra più giovane rispetto a quella spagnola. In merito a Cristiano Ronaldo, ha voluto sottolineare come sembri ancora un ragazzino per la prolificità che dimostra ogni partita che disputa. Lo stesso Sagna ha inoltre aggiunto: "Guardando ai prossimi due o tre anni, credo che la Juventus abbia un potenziale maggiore rispetto al Real Madrid".

Di certo la crisi economica che sta riguardando il calcio potrebbe condizionare alcune trattative. L'eventuale arrivo di Pogba alla Juventus difficilmente potrà essere impostato su somme importanti. Potrebbero quindi definirsi possibili scambi di mercato. La Juventus, per arrivare al nazionale francese, potrebbe quindi inserire contropartite tecniche apprezzate dal Manchester United. Alla società inglese piacciono Aaron Ramsey e Douglas Costa.