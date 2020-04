Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare la prossima sessione di Calciomercato è Lautaro Martinez. L'attaccante argentino continua ad essere molto chiacchierato in ambito mercato visto che è sempre nel mirino del Barcellona. I blaugrana sono alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato visto che Luis Suarez non è più giovanissimo e Dembele è spesso alle prese con problemi fisici. I nerazzurri, dal canto loro, hanno fatto sapere di non essere disposti a discutere la cessione essendo uno dei migliori elementi presenti nella rosa.

Gli spagnoli, però, insistono, anche per la volontà di Leo Messi, che vorrebbe tornare a giocare con Lautaro Martinez la prossima stagione.

Messi chiama Lautaro

Uno di quelli che sta spingendo maggiormente per l'arrivo di Lautaro Martinez al Barcellona è Leo Messi. La Pulce ha avuto modo di giocare insieme all'attaccante dell'Inter nella Copa America della scorsa estate, dove l'Argentina è arrivata terza. Il Toro è partito dietro nelle gerarchie conquistandosi poi il posto da titolare nel tridente proprio con Messi e Sergio Aguero.

Anche per l'insistenza della Pulce, il Barça insiste nonostante le rimostranze dell'Inter. I nerazzurri non vorrebbero privarsi di uno dei migliori elementi in rosa. Per questo motivo il club meneghino avrebbe già rifiutato la prima proposta da settanta milioni di euro più i cartellini di Arturo Vidal e Nelson Semedo. I blaugrana, dunque, dovranno pagare la clausola rescissoria da centoundici milioni di euro per accaparrarsi le sue prestazioni.

Cosa tutt'altro che semplice, soprattutto dopo l'emergenza sanitaria che ha colpito anche il mondo del calcio. Messi, intanto, stando a quanto riportato da AS, avrebbe chiamato Lautaro, sottolineando il ruolo di rilievo che avrebbe nel progetto catalano. Nei giorni scorsi si è anche parlato della possibile proposta di un contratto quinquennale, fino a giugno 2025, a quasi dieci milioni di euro a stagione.

Idea Cavani

Intanto l'Inter si starebbe muovendo per rinforzare il reparto avanzato, in attesa di capire quale sarà il futuro di Lautaro Martinez. Per questo motivo nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Edinson Cavani, accostato ai nerazzurri già la scorsa estate. Il centravanti uruguaiano si sarebbe offerto attraverso il proprio entourage, essendo in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Difficile pensare che il club meneghino possa mettere sul piatto un ingaggio superiore ai dieci milioni di euro, cifra percepita a Parigi. Il Matador, però, potrebbe anche accettare un biennale da sei milioni di euro più bonus.

Il suo arrivo, comunque, non sarebbe legato al futuro di Lautaro che, eventualmente, potrebbe essere sostituito da uno tra Aubameyang e Werner.