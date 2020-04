La ripresa del campionato di calcio di Serie A resta in bilico con botte e risposte al vetriolo tra chi vorrebbe ripartire subito e chi, invece, si dimostra più attendista. Diverso il discorso per il mercato che continua ad accendere la fantasia dei tifosi. Particolarmente attiva la Juventus che, come accaduto nel recente passato, proverà a giocare d’anticipo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. In particolare i bianconeri sembrano intenzionati a rivedere qualcosa a metà campo dove Aaron Ramsey e Adrien Rabiot non hanno pienamente convinto Maurizio Sarri.

In questi giorni si sono intensificate le indiscrezioni relative ad un interessamento di Paratici per il centrocampista brasiliano Arthur Melo che fino a pochi mesi fa sembrava un punto fermo del Barcellona che verrà. Secondo quanto riferito in queste ultime ore da 'Mundo Deportivo', gli equilibri in casa blaugrana sarebbero mutati con Quique Setién che avrebbe dato il via libera alla cessione.

Arthur in bilico al Barcellona: Paratici ci prova

Da tempo la Juventus sta seguendo sotto traccia Arthur.

Il ventitreenne brasiliano sarebbe stato indicato da Sarri come elemento ideale per far compiere un ulteriore salto di qualità al reparto nevralgico. Giocatore dinamico e dotato di ottima tecnica, quando arrivò al Barcellona fu accostato a Xavi e Iniesta: due ‘mostri sacri’ del calcio blaugrana. L’anno scorso ha fatto parte della rosa del Brasile che ha trionfato in Coppa America e, vista la giovane età, sembrava destinato a diventare un punto fermo della formazione catalana.

Secondo il portale Mundo Deportivo, Arthur non sarebbe considerato più un inamovibile dal tecnico Setién che vorrebbe avere a disposizione un calciatore con altre caratteristiche in mediana. Il club bianconero potrebbe approfittare della situazione per iniziare a tessere la tela in attesa di sferrare l’assalto decisivo.

Il club catalano valuta Arthur 60 milioni di euro

In ogni caso l’operazione sarà tutt’altro che agevole.

Il Barcellona valuta Arthur almeno 60 milioni di euro e difficilmente il club blaugrana concederà sconti per un elemento di prospettiva come il centrocampista brasiliano. Inoltre i catalani intendono incassare un bel po’ di euro per poi provare a soffiare Lautaro Martinez all’Inter. In ogni caso non è da sottovalutare l’interesse per alcuni elementi della Juventus: da Pjanic a Bentancur passando per de Ligt e Bernardeschi.

Quest’ultimo non è incedibile e potrebbe essere inserito nella trattativa, anche se in tal caso il conguaglio economico da sborsare sarebbe comunque importante. Da verificare, infine, anche la volontà dell’ex Gremio che vorrebbe proseguire la sua avventura in terra iberica.