La Juventus, in questa sospensione forzata del campionato, è al lavoro per programmare la prossima stagione. Inoltre, la dirigenza bianconera è pronta a sistemare alcune situazioni contrattuali importanti. Si parla molto di un possibile rinnovo di Paulo Dybala ma la trattativa potrebbe definirsi in estate. Altri due senatori dovrebbero prolungare la loro permanenza in bianconero. Il portiere Gianluigi Buffon potrebbe rinnovare per almeno un'altra stagione. Il giocatore ha più volte manifestato la volontà di continuare a giocare in quanto si sente ancora competitivo.

L'obiettivo principale di Gianluigi Buffon rimane la Champions League e non è detto che non possa avere l'opportunità di vincerla in questa stagione. Come è noto infatti la volontà della Uefa, nonostante l'emergenza coronavirus, è quella di riprendere le competizioni europee, magari disputandole nei mesi di luglio ed agosto. Altro possibile rinnovo di contratto è quello del capitano della Juventus Giorgio Chiellini. Quest'ultimo è in scadenza a giugno 2020 proprio come Buffon. Se però il portiere dovrebbe rinnovare per una stagione, Chiellini dovrebbe prolungare fino a giugno 2022.

Juventus, Buffon e Chiellini sarebbero vicini al rinnovo di contratto

L'importanza di Giorgio Chiellini in questa stagione si è compresa al momento del suo infortunio subito a fine agosto 2019. Sei mesi di assenza del difensore toscano in cui la Juventus ha dovuto responsabilizzare velocemente De Ligt ed in cui i problemi difensivi non sono mancati. L'eventuale conferma per altre due stagioni del capitano bianconero sarebbe un tassello importante non solo a livello tecnico ma anche di spogliatoio.

Come già anticipato in precedenza, si attendono novità anche sul possibile rinnovo di Paulo Dybala. L'intenzione delle parti, sembra evidente, sarebbe di proseguire insieme per diversi anni. Di certo l'emergenza virus ha rallentato la firma sul rinnovo che però non sarebbe in discussione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'intesa si potrebbe trovare sulla base di 12 milioni di euro a stagione per un contratto fino a giugno 2024 o 2025.

Non è escluso poi che l'argentino possa ereditare in futuro la fascia di capitano della Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus quindi dovrebbe ripartire dalle certezze Buffon, Chiellini e Dybala. A rischio cessione però ci sono diversi giocatori bianconeri: Rugani, De Sciglio, Pjanic, Khedira e Bernardeschi. Proprio la cessione di quest'ultimo potrebbe finanziare l'acquisto di Ferran Torres dal Valencia. La Juventus, infatti, segue il centrocampista offensivo classe 2000. Sarebbe un'occasione di mercato in quanto il nazionale under 21 della Spagna ha un contratto in scadenza a giugno 2021.

Novità video - Juve, Chiellini e Buffon pronti al rinnovo Clicca per vedere

Potrebbe quindi essere acquistato a prezzo vantaggioso.