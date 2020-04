La Juventus ha intenzione di rinforzare il centrocampo nella prossima sessione di Calciomercato estivo. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sta seguendo da tempo alcuni profili internazionali. Nelle ultime settimane si è parlato a lungo di un interesse per Paul Pogba, ma il Manchester United non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per il 27enne francese, valutato almeno cento milioni di euro.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe seguendo anche Eduardo Camavinga, nuovo astro nascente del calcio mondiale.

Il centrocampista transalpino di origini angolane si è messo in mostra soprattutto in questa stagione grazie ad una serie prestazioni di alto livello, considerata la sua giovane età (si tratta di un classe 2002).

Camavinga ha esordito in Ligue 1 con la maglia del Rennes il 6 aprile 2019 durante la sfida persa dalla sua squadra per 1-3 contro il Nimes. In seguito è diventato un titolare inamovibile della squadra di Stéphan. In questa stagione, infatti, ha saltato solo poche partite per squalifica e ha segnato una rete e fornito due assist.

Il club francese sarebbe disposto a cederlo per non meno di 50 milioni di euro.

Mercato Juventus, Paratici sarebbe in pole per Camavinga

Come riporta il quotidiano iberico As, la Juventus sarebbe in pole position (seguita dal Psg) per garantirsi le prestazioni di Eduardo Camavinga. La dirigenza bianconera al momento sarebbe in vantaggio soprattutto sul Real Madrid, altro club interessato alle prestazioni del giocatore francese.

Questi, infatti, pare sia un vero e proprio pallino di Zinedine Zidane che da tempo avrebbe messo gli occhi sul gioiello del Rennes.

Dunque, la Juventus starebbe pensando al giovane transalpino come colpo in prospettiva per rinforzare la mediana, un reparto che in questa stagione ha mostrato alcune lacune.

Juventus, Sarri vorrebbe Mertens in attacco

Il club bianconero vorrebbe rinforzare anche il reparto offensivo.

Oltre ad Arkadiusz Milik, la Juventus avrebbe messo nel mirino anche un altro giocatore del Napoli. Stiamo parlando di Dries Mertens. Come riporta Sportmediaset, il tecnico Maurizio Sarri avrebbe chiesto alla dirigenza di puntare sull'attaccante belga, esploso al Napoli proprio sotto la sua gestione.

Mertens ha il contratto in scadenza con il Napoli e non ha ancora rinnovato, nonostante si sia incontrato con De Laurentiis il 1° marzo. Nelle ultime settimane le parti si sarebbero di nuovo allontanate, e per questo motivo si è cominciato a parlare nuovamente di un probabile addio del belga alla società partenopea.

Su Mertens ci sarebbe anche un certo interesse da parte dell'Inter di Antonio Conte.