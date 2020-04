Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero avrebbe intenzione di mettere a segno un colpo in attacco nella prossima sessione estiva, considerata l'età non più giovanissima di Cristiano Ronaldo (che ha trentacinque anni) e di Gonzalo Higuain (che a dicembre compirà trentatré anni e che viene seguito dal Valencia e dal River Plate). Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la Juventus avrebbe messo nel mirino Kylian Mbappé, fortissimo attaccante francese che milita nelle fila del Paris Saint Germain.

Su di lui ci sarebbero alcuni top club europei, disposti a mettere sul piatto ingenti cifre per garantirsi le sue prestazioni per la prossima stagione. Come riporta però la stampa spagnola, il Real Madrid (uno dei club che erano più interessanti all'attaccante francese) avrebbe deciso di mollare la presa su Kylian Mbappé, vista la difficoltà di convincere il Paris Saint Germain a lasciarlo andare.

Mercato Juventus, possibile svolta per Kylian Mbappé

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il Real Madrid avrebbe deciso di puntare su Erling Haaland per la prossima stagione.

Il diciannovenne ex Red Bull Salisburgo (è passato al Borussia Dormtund nella scorsa sessione di calciomercato invernale) avrebbe convinto il numero uno delle Merengues Florentino Perez a puntare su di lui. Questo fatto potrebbe favorire non poco la Juventus nella corsa a Kylian Mbappé. La dirigenza juventina ha da tempo intenzione di puntare su un nuovo Ronaldo, ma di venticinque anni e l'attaccante francese potrebbe rivelarsi il profilo giusto per i desideri di Andrea Agnelli.

Da non dimenticare, inoltre, il fatto che il Paris Saint Germain sarebbe da tempo interessato a Cristiano Ronaldo. La Juventus potrebbe sfruttare questo fatto e magari provare a cedere il campione portoghese al club transalpino per abbassare il prezzo di Kylian Mbappé. Il presidente del Paris Saint Germain Al-Khelaifi, infatti, è da sempre un grandissimo ammiratore del campione portoghese e lo vedrebbe come ideale per rappresentare il simbolo del club parigino nei prossimi anni.

Da sottolineare anche il fatto che il prossimo mercato sarà costituito principalmente da scambi, vista l'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Non è da escludere, dunque, un intreccio Cristiano Ronaldo-Kylian Mbappé nella prossima estate. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane. Ricordiamo, comunque, che per rinforzare il reparto offensivo la Juventus avrebbe messo nel mirino anche Harry Kane del Tottenham.