Nonostante lo stop forzato dalle competizioni calcistiche a causa dell'emergenza sanitaria, la Juventus è una delle società che si sta muovendo di più in ottica Calciomercato. Per la prossima stagione, infatti, il club bianconero vorrebbe mettere a segno un importante colpo di mercato per rinforzare le corsie esterne, in particolare quella destra. Quest'anno Mattia De Sciglio e Danilo (arrivato dal Manchester City nello scambio con Cancelo) non hanno affatto dato delle buone garanzie. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici starebbe dunque sondando alcuni giocatori di caratura internazionale per la prossima sessione di calciomercato estivo.

Le ultime novità sul calciomercato della Juventus arrivano dalla Spagna.

Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico Don Balon, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Dani Carvajal, fortissimo terzino che milita nelle fila del Real Madrid. Potrebbe essere il giocatore di nazionalità spagnola il prossimo colpo di mercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile colpo Carvajal per rinforzare le fasce

Per la prossima stagione, il Real Madrid potrebbe decidere di puntare su Hakimi, talentuoso esterno di nazionalità marocchina che attualmente si trova in prestito al Borussia Dortmund (squadra in cui ha disputato una stagione di altissimo livello), ma che dovrebbe tornare a Madrid in estate.

Con l'eventuale ritorno di Hakimi, Dani Carvajal non sarebbe più il titolare sulla fascia destra della squadra allenata da Zinedine Zidane.

Stando a quanto riporta Don Balon, Cristiano Ronaldo potrebbe convincere Carvajal a trasferirsi a Torino. I due sono molto amici e hanno vinto praticamente tutto con la maglia del Real Madrid. Il club spagnolo, comunque, non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per il terzino, che viene valutato tra i venticinque e i trenta milioni di euro.

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Per quanto riguarda le fasce, comunque, la Juventus sta monitorando anche altri profili. Il club bianconero, in particolare, è molto attento alla situazione di Emerson Palmieri, terzino italo-brasiliano del Chelsea che piace non poco a Maurizio Sarri.

Juventus, Paratici non molla Federico Chiesa

Intanto, il club bianconero continua a seguire anche Federico Chiesa; stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Paratici avrebbe già trovato un accordo di massima con il padre-agente del gioiello della Fiorentina, sulla base di un contratto di cinque anni da oltre cinque milioni di euro a stagione più bonus.

La Juventus potrebbe decidere di investire circa sessanta milioni di euro per chiudere la trattativa.