Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, anche in questo periodo di pausa dalle competizioni calcistiche, a causa dell'emergenza sanitaria. Il calciomercato dovrebbe cambiare a partire dalla prossima sessione estiva, dal momento che già si sono abbassati i valori dei giocatori, per la crisi economica che riguarderà la maggior parte delle società.

La società bianconera ha intenzione di rinforzare il reparto mediano, che ha avuto numerosi problemi in questa stagione.

Il tecnico Maurizio Sarri, infatti, non ha ancora trovato l'assetto giusto, anche a causa del fatto che non si sono ambientati giocatori che sarebbero dovuti essere fondamentali per il gioco della Juventus, come Adrien Rabiot ed Aaron Ramsey. Nelle ultime ore sono stati accostati numerosi nomi al club bianconero, come per esempio Sandro Tonali del Brescia (valutato circa cinquanta milioni di euro da Cellino), Paul Pogba del Manchester United (valutato almeno cento milioni di euro dalla dirigenza britannica) e Allan del Napoli (che il club partenopeo valuta circa quaranta milioni di euro).

Stando a quanto riporta la stampa spagnola, però, potrebbe esserci un grande ritorno nella prossima sessione di calciomercato estivo. Come scrive il noto quotidiano iberico Don Balon, infatti, la Juventus starebbe per fare un'offerta per Arturo Vidal.

Mercato Juventus, secondo Don Balon potrebbe tornare Arturo Vidal

Stando alle indiscrezioni riportate da Don Balon, la il club bianconero starebbe lavorando per il ritorno a Torino del fortissimo centrocampista sudamericano.

Arturo Vidal, infatti, avrebbe intenzione di tornare in Italia e Cristiano Ronaldo avrebbe dato il proprio beneplacito per il suo arrivo a Torino. Il fuoriclasse lusitano apprezzerebbe non poco le caratteristiche tecniche del giocatore cileno e avrebbe già dato la benedizione per il suo ritorno in bianconero.

La Juventus, però, dovrà fare attenzione alla concorrenza dell'Inter; il club nerazzurro segue da tantissimo tempo il trentatreenne sudamericano, vero e proprio pallino di Antonio Conte, che lo ha già allenato in bianconero.

Juventus, Paratici non molla Mauro Icardi

Intanto, la Juventus continua a seguire con grande attenzione Mauro Icardi. L'attaccante argentino sarebbe l'obiettivo principale di Fabio Paratici per rinforzare il reparto offensivo. Qualora il giocatore dovesse non essere riscattato dal PSG e dovesse quindi tornare all'Inter, la Juventus potrebbe offrire una contropartita tecnica molto gradita ai nerazzurri, ovvero Juan Cuadrado, grande pallino di Antonio Conte. Potrebbe essere proprio l'inserimento dell'esterno colombiano a sbloccare l'affare nella prossima sessione estiva.