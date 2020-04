La Juventus, nelle ultime settimane sta cercando di affrontare i tanti problemi legati all'emergenza sanitaria in corso e che ha colpito anche tre giocatori bianconeri.

La società torinese, come tutte le altre del calcio italiano, sta anche cercando di capire se e quando potrà riprendere la stagione. La posizione della Juventus è chiara: non vuole correre nessun rischio, perciò finché l'emergenza sanitaria non sarà risolta non metterà a rischio la salute dei propri tesserati. Inoltre, nei giorni scorsi il club bianconero è anche riuscito a trovare un accordo per la riduzione degli stipendi dei suoi giocatori.

Dunque, la Juventus anche in questa situazione di grande difficoltà si è dimostrata all'avanguardia, anche riguardo alla gestione dei tre calciatori risultati positivi. Fra essi c'è Paulo Dybala che in questi giorni, oltre a curarsi, ha anche incassato gli elogi dell'ex numero 10 bianconero Alessandro Del Piero.

Dybala potrebbe essere il futuro capitano della Juventus

Alessandro Del Piero ha un ottimo rapporto con Paulo Dybala. La stima tra i due è reciproca e spesso si incontrano nelle varie trasmissioni televisive.

Proprio nella giornata di ieri, Alessandro Del Piero è intervenuto a Sky Sport e ha parlato del futuro del suo erede in bianconero, ovvero Paulo Dybala: "Io credo che già in alcune occasioni abbia indossato la fascia da Capitano. Se questo è già avvenuto è perché l'ambiente Juventus reputa che sia all'altezza".

Inoltre, Alessandro Del Piero ci ha tenuto a sottolineare che Paulo Dybala, nel corso degli anni, ha acquisito una maggiore maturità e anche a livello di personalità è molto cresciuto.

Aggiungendo: "Sapevamo che è un calciatore che ama il lavoro e oggi penso che sia un giocatore completo anche da quel punto di vista".

L'amore di Del Piero per la Juventus

Alessandro Del Piero ha un legame unico e speciale con la Juventus. L'ex Capitano ha giocato per quasi tutta la sua carriera con la maglia della bianconera, ma il suo amore per questi colori va ben oltre, visto che già quando era un bambino faceva il tifo per la Vecchia Signora.

L'ex calciatore originario di Conegliano, inoltre ha spiegato che cosa significa per lui la Juventus: "È unico ed è un amore che ovviamente non finisce mai. La mia storia con la Juve è unica, non è facile da descrivere". Del Piero è legatissimo al club bianconero ma anche tutti i tifosi juventini sono particolarmente affezionati a lui. Infatti, il popolo della Juventus in ogni occasione coglie l'opportunità per dimostrare il suo amore per Alessandro Del Piero.

In chiusura di intervista l'attaccante campione del mondo 2006 ha spiegato: "La Juve ha le potenzialità per vincere le Champions, le aveva anche nella scorsa stagione, ma ci sono altre 7-8 società che possono farlo".