In attesa di un'eventuale ripresa del campionato, le società di Serie A stanno già lavorando per programmare la prossima stagione, il cui Calciomercato potrebbe essere condizionato dalla crisi economica europea provocata dall'emergenza sanitaria.

Nonostante ciò, i club più solidi avrebbero comunque i mezzi per provare a sfruttare al meglio le più interessanti opportunità di mercato. La Juventus, ad esempio, starebbe lavorando all'acquisto di uno degli astri nascenti del calcio europeo, Dani Ceballos, già considerato come uno dei probabili "pezzi pregiati" del prossimo calciomercato.

Il centrocampista è attualmente in prestito all'Arsenal dal Real Madrid, ma al termine della stagione rientrerà in Spagna

La Juventus avrebbe l'intenzione di presentare un'offerta da 40 milioni di euro cash per assicurarsi le prestazioni del talento iberico. Il sodalizio bianconero sarebbe in vantaggio su Valencia, Betis Siviglia e Arsenal perché sarebbe disposto ad acquistare subito il cartellino del giocatore, senza passare per prestiti con obbligo di riscatto.

Ricordiamo che i campioni d'Italia in carica sono alla ricerca di elementi di qualità per il centrocampo, e Ceballos potrebbe essere la mezzala ideale per le idee tattiche di Maurizio Sarri.

La stagione fin qui disputata da Ceballos all'Arsenal

Dani Ceballos ad oggi è un giocatore dell'Arsenal che l'ha prelevato in prestito dal Real Madrid, ma alla fine della stagione rientrerà alla "casa madre". A questo punto, la Juventus potrebbe bussare alla porta dei Blancos, proponendo 40 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo, mentre al giocatore andrebbe ad offrire un contratto da 4,5 milioni di euro.

Calciatore versatile, il 24enne spagnolo è in grado di ricoprire vari ruoli in mezzo al campo. Fino a questo momento, con la maglia dell'Arsenal ha collezionato 14 presenze e 2 assist in Premier League, 6 partite e 1 gol in Europa League, 2 in Carabao Cup ed altrettante in FA Cup.

Dopo essere stato un punto fermo della nazionale Under 21 della Spagna con la quale ha totalizzato 29 presenze e 8 gol, ha fatto il salto di qualità nella nazionale maggiore, con la quale ha disputato 9 gare, realizzando anche una rete.

Tonali e Pogba altri obiettivi della Juventus

La Juventus, dunque, segue Ceballos, ma questi non sarebbe l'unico centrocampista che piacerebbe alla dirigenza bianconera. Infatti si continua a parlare di un forte interesse verso il regista del Brescia Sandro Tonali, valutato 50 milioni di euro dal presidente Massimo Cellino.

Altro nome che continua ad essere accostato alla società piemontese è quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese a fine stagione dovrebbe lasciare il Manchester United, essendo in scadenza di contratto a giugno 2021. Su di lui ci sarebbero principalmente Juventus e Real Madrid.

Ovviamente, il club di Andrea Agnelli, oltre alle operazioni in entrata dovrà muovere qualche pedina in uscita: sulla lista dei partenti ci sarebbero Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Miralem Pjanic, Sami Khedira e Federico Bernardeschi.