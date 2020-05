Il Calciomercato rimane uno degli argomenti più chiacchierati in questo periodo. Dopo le buone notizie sul fronte del calcio giocato (raggiunta l'intesa Governo-Figc sulla ripresa allenamenti di gruppo per le squadre di Serie A dal 18 maggio), arrivano importanti indiscrezioni sul futuro professionale di Lautaro Martinez. La punta argentina potrebbe cambiare casacca e trasferirsi dall'Inter al Barcellona. La trattativa si starebbe concretizzando soprattutto negli ultimi giorni, con la società catalana che vuole cercare di chiudere il discorso prima dell'eventuale ripresa della Liga (possibile ripartenza per la metà di giugno).

Come è noto, infatti, quest'estate potrebbe esserci poco tempo per le società di calcio da dedicare al calciomercato in quanto nei mesi di giugno, luglio e agosto si potrebbe giocare per cercare di concludere la stagione 2019-2020.

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo 'Sport', l'Inter vorrebbe ottenere almeno 90 milioni più un giocatore per il 'Toro' argentino. Probabile, però, che l'intesa possa raggiungersi sulla base di 60 milioni più l'inserimento di due giocatori.

Inter, possibile intesa con il Barça per Lautaro: 60 milioni più Vidal e Semedo

Per il noto giornale 'Sport', la trattativa Lautaro Martinez-Barcellona potrebbe chiudersi sulla base di 60 milioni di euro più l'inserimento di due giocatori.

Il primo è il centrocampista cileno Arturo Vidal, voluto in particolar modo dal tecnico Antonio Conte che lo ha allenato alla Juventus. L'altro calciatore sarebbe il terzino portoghese Nelson Semedo (o,in alternativa, il brasiliano Emerson). Sul fronte intesa contrattuale fra Lautaro e Barcellona, sarebbe già stato definito un contratto quadriennale da 10 milioni di euro a stagione.

Un incremento importante rispetto alle attuale somme che guadagna all'Inter (circa 1,5 milioni di euro).

Il mercato dell'Inter

Qualora dovesse concretizzarsi la trattativa, il club nerazzurro colmerebbe le lacune a centrocampo e sulla fascia destra. Per di più, si ritroverebbe una somma importante (60 milioni di euro) per rafforzare soprattutto il settore avanzato.

Bisogna poi considerare che ulteriori 70 milioni di euro potrebbero arrivare da Mauro Icardi. Ci sono poi altre questioni da risolvere e che potrebbero portare altro cash nelle casse societarie. Perisic, Nainggolan, Joao Mario e Dalbert sono tutti giocatori attualmente in prestito e per i quali le società in cui attualmente giocano vantano un diritto di riscatto. La situazione più complicata sembrerebbe quella del belga, che difficilmente sarà riscattato dal Cagliari. Per Nainggolan possibile un ritorno all'Inter oppure l'inserimento in qualche trattativa di scambio.