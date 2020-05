L'Inter riparte come le altre squadre con gli allenamenti individuali, ma sulla ripresa della stagione ad oggi non c'è alcuna certezza. Il mercato, al contrario, non si è mai fermato almeno nelle indiscrezioni e quelle relative al futuro di Lautaro Martinez rischiano di diventare un vero tormentone. Dunque va al Barcellona? Rimane all'Inter? Va al Real o in Premier League? Ad oggi non ci sono risposte certe, ma le prime due opzioni dovrebbero essere quelle più probabili: possiamo sbilanciarci dicendo che magari resterà all'Inter o, almeno, dalle parti di Milano si farà di tutto per 'blindarlo' almeno che dal Barcellona, ad oggi l'unico club che sembra seriamente interessato al 'puntero', facciano la classica 'offerta che non si può rifiutare'.

Sul futuro di Lautaro Martinez si è espresso anche un grande ex interista come Diego Milito anche se sarebbe più consono definire le sue affermazioni molto 'diplomatiche'. Il 'Principe' non si è voluto sbilanciare più di tanto, convinto che il suo giovane connazionale si trovi bene in nerazzurro, ma allo stesso modo consapevole che la maglia blaugrana sarebbe certamente una grande occasione della sua carriera, soprattutto perché si ritroverebbe a giocare accanto al calciatore argentino più forte del dopo-Maradona, Leo Messi.

Milito: 'Non è vero che Lautaro è andato all'Inter grazie a me'

L'ex protagonista del 'Triplete' riveste il ruolo di direttore sportivo del Racing Club de Avellaneda, squadra dove Lautaro giocava fino al 2018 prima di approdare all'Inter. "Ma non è vero che Lautaro è arrivato all'Inter grazie a me, lui è andato a Milano perché è un grande giocatore". Sulle prospettive future del 'Toro' si è espresso così, intervistato da Movistar: "Credo che stia molto bene all'Inter, ma ovviamente quella di giocare a Barcellona accanto a Messi è una grande opportunità.

Sono sincero: non so cosa accadrà, in giro ho sentito parecchie voci".

Borja Valero a Lautaro: 'Resta all'Inter, abbiamo un progetto importante'

Su Lautaro Martinez si è espresso anche Borja Valero, intervistato dai microfoni di Sportweek. Il centrocampista spagnolo ha lodato il compagno di squadra: "Da un anno all'altro è cresciuto tantissimo e oltre a far gol è capace di fare un lavoro straordinario per tutta la squadra", da qui parte un suggerimento rivolto al 'Toro': "Resta con noi perché abbiamo un progetto molto importante e per realizzarlo ci serve che sia con noi".

L'ex Fiorentina ha puntato l'attenzione anche su due colleghi di reparto, in primo luogo Marcelo Brozovic che ha definito "un grande centrocampista con ancora tanti margini di miglioramento, già progredito tantissimo nel corso degli anni in un ruolo per lui nuovo come quello del regista". Poi ha parlato di Eriksen: "Non è facile inserirsi subito quando si arriva a stagione iniziata, quando stava per ingranare è arrivato lo stop. Ha tutto per prendersi l'Inter".