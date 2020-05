Il mese di maggio è iniziato con alcune piacevoli novità dal punto di vista della possibile ripresa della Serie A, ma anche con tante polemiche. Ad alimentarle un like del presidente della Juventus Andrea Agnelli ad un post di un tifoso bianconero che dichiarava che "la Juventus non accetterebbe scudetti di cartone, come invece capita all'Inter". È evidente il riferimento a Calciopoli e alla sentenza che ha condannato la Juventus alla Serie B con la revoca di due scudetti, di cui uno finito all'Inter. Sull'argomento si è espresso anche un sacerdote della provincia bresciana, Padre Mario Toffari che, per mezzo social, ha utilizzato parole pesanti nei confronti della Juventus e del suo presidente Andrea Agnelli.

'Agnelli riconosca che anni fa non ha dato indietro quello che non era suo'

Padre Mario Toffari ha voluto rispondere in maniera davvero dura nei confronti del massimo dirigente bianconero. Quest'ultimo giorni fa aveva rimarcato il fatto di non voler accettare "scudetti di cartone" qualora la Figc dovesse manifestare l'intenzione di assegnare il campionato in corso alla Juventus per cause di 'forza maggiore' (emergenza coronavirus). Il sacerdote ha dichiarato: "Siamo lieti che Agnelli non voglia prendere una cosa non sua". Tuttavia ha poi lanciato una provocazione che ha scatenato la reazione pesante dei tifosi bianconeri: "Ma cerchi di esser bravo anche a riconoscere che anni fa non ha dato indietro quello che non era suo".

Il prelato ha poi proseguito la sua considerazione facendo riferimento a due colori in particolare, il bianco ed il nero. Ha infatti dichiarato: "L'onestà, la verità e le virtù cristiane sono bianche, mentre la disonestà e la non verità sono nere". Padre Toffari ha poi aggiunto la definizione: "L'onestà non può essere bianconera, è fuori dalla definizione".

'L'importante è il settimo comandamento, non rubare'

Evidente quindi il riferimento di Padre Toffari alla Juventus e al fatto che la società di Agnelli rappresenti, a sua detta, una dimostrazione di disonestà. Il sacerdote ha chiuso il suo pensiero dando un'interpretazione più teologica e facendo riferimento ai dieci comandamenti della religione cristiana.

Ha infatti dichiarato: "Il settimo comandamento è non rubare e se lo abbiamo fatto restituiamo ad altri".

I commenti dei tifosi della Juventus

Non sono mancati i commenti dei sostenitori bianconeri, in alcuni casi anche pesanti. Un utente ad esempio ha scritto: 'Ma fai il prete se ne sei capace'. Un altro ha invece invitato Padre Toffari ad ascoltare l'omelia di Papa Francesco dell'11 maggio riguardo al comportamento dei prelati. Alcuni utenti invece sono intervenuti sulla falsariga delle dichiarazioni recenti di Luciano Moggi, che aveva sottolineato come la Juventus sia stata punita in base a supposizioni e non su prove tangibili. Intanto il video del sacerdote è stato rimosso dai social network.