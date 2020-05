In questi giorni nel calcio italiano l'attesa principale riguarda la decisione delle autorità competenti in merito all'eventuale ripresa della stagione sportiva. Molte società di Serie A vogliono infatti la ripartenza. Dopo il presidente della Lazio Lotito, anche il massimo dirigente della Juventus Andrea Agnelli ha fatto sentire la sua voce, sottolineando come la società bianconera voglia ripartire. Il presidente bianconero ha dichiarato che vuole attenersi alle disposizioni della Uefa, pronta a concludere la stagione delle coppe.

Agnelli però ha fatto parlare di sé in questi giorni anche per un like messo a un commento su Twitter di un tifoso juventino. La frase diceva: "Noi non vogliamo scudetti a tavolino, non siamo come l'Inter".

Non è mancata la replica del noto giornalista Maurizio Pistocchi, che ha utilizzato il proprio profilo Twitter per manifestare il suo dissenso al gesto del presidente bianconero. Il giornalista sportivo ha criticato Agnelli perché a suo dire avrebbe voluto paragonare Calciopoli ad una situazione come quella attuale, con un campionato interrotto per cause di forza maggiore per l'emergenza sanitaria in corso.

'Imbarazza paragone fra titoli tolti per illecito e quelli per forza maggiore'

Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, su Twitter, ha dichiarato: "Il paragone tra campionati conclusi regolarmente con titoli revocati per illecito e campionati interrotti per cause di forza maggiore è imbarazzante". Una frase perentoria che certifica come Pistocchi sia rimasto sorpreso e contrariato di quel 'like' di Agnelli alla frase del tifoso bianconero.

Pistocchi ha poi aggiunto: "E' più imbarazzante se condiviso da chi ostenta scudetti revocati". Come è noto infatti la società bianconera si è sempre detta contraria alla decisione della Giustizia Sportiva in merito alla revoca dei due scudetti relativi alle stagioni 2004-2005 e 2005-2006.

Pistocchi e la critica alla Juventus per il suo ostentare scudetti revocati

Ciò che ha dato molto fastidio in questi anni ai vertici societari bianconeri è stata in particolare l'assegnazione dello scudetto 2005-2006 all'Inter.

La società interista guidata in quegli anni da Moratti beneficiò infatti della retrocessione a tavolino in Serie B della Juventus e della penalizzazione del Milan, che era arrivata seconda sul campo in quella stagione.

Il giornalista Pistocchi da anni sostiene invece la validità di quella sentenza, rimproverando la Juventus di fare ancora riferimento a quei due scudetti nella sua bacheca, nonostante la revoca della giustizia sportiva.