L'Inter sarà una delle protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri, anche a causa della sospensione forzata del campionato, hanno cominciato a muoversi con largo anticipo per cercare di rinforzare la rosa seguendo le indicazioni del proprio allenatore, Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro punta al salto di qualità per tornare a vincere in Italia e passare almeno la fase a gironi in Champions League. Uno degli obiettivi principali sarebbe Timo Werner, soprattutto in caso di cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. A centrocampo Tonali e Vidal sono i nomi sulla lista del ds Piero Ausilio secondo quanto riportato da Telelombardia.

L'Inter 2020-2021

TL ha ipotizzato la formazione dell'Inter per la prossima stagione. Uno dei punti cardine sarebbe il centravanti tedesco, Timo Werner, che andrebbe a sostituire Lautaro Martinez in caso di cessione al Barcellona. Per assicurarsi l'attaccante del Lipsia potrebbe non essere necessario trattare con il club della Red Bull vista la clausola rescissoria contenuta nel suo contratto da sessanta milioni di euro, che potrebbe essere rivista a cinquanta milioni di euro qualora la sua squadra non dovesse riuscire vincere il campionato (cosa tutt'altro che semplice visti i sette punti di ritardo rispetto al Bayern Monaco capolista.

Al suo fianco, in attacco, ci sarà ovviamente Romelu Lukaku, l'unico attaccante attualmente in rosa sicuro di restare a Milano (Sanchez e Esposito quasi sicuramente diranno addio).

La prima alternativa, poi, dovrebbe essere Dries Mertens, che arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza di contratto e pronto a firmare un accordo biennale a cinque milioni di euro a stagione più bonus alla firma.

La probabile formazione della prossima stagione

Sempre secondo l'emittente lombarda, in difesa il colpo dovrebbe essere Marash Kumbulla, per cui la trattativa sembrerebbe essere già a buon punto con il Verona.

L'albanese dovrebbe alternarsi con Bastoni, al fianco di Milan Skriniar e Stefan De Vrij, che Conte ritiene incedibili nonostante i sondaggi di Barcellona e Manchester United. A centrocampo potrebbero esserci due colpi, con Sandro Tonali in cima alla lista degli obiettivi di Ausilio e Marotta. Il talento classe 2000 arriverebbe dal Brescia per un'operazione complessiva da quaranta milioni di euro.

L'altro colpo sarebbe Arturo Vidal, che potrebbe essere inserito nell'affare Lautaro Martinez. Il cileno è fortemente voluto da Antonio Conte, che ritiene intoccabile in cabina di regia Marcelo Brozovic. I tre titolari, comunque, ruoterebbero con Stefano Sensi, Nicolò Barella e Christian Eriksen, dato che si giocherà ogni tre giorni e ci sarà spazio per tutti. Cambi anche sugli esterni, con Chiesa a destra e Young a sinistra ma occhio alle piste che porterebbero a Marcos Alonso o Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea.

Questa sarebbe quindi la possibile nuova Inter 2020-2021 ipotizzata da Telelombardia:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kumbulla; Chiesa, Vidal (Barella), Brozovic, Eriksen (Sensi), Young; Werner, Lukaku.