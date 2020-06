Clima non felice in casa Juventus dopo la brutta sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Napoli. La squadra bianconera ha offerto una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative, non impensierendo praticamente mai Meret. Il Napoli ha giocato meglio, creando più occasioni e colpendo un palo con Lorenzo Insigne e un altro palo in mischia alla fine. La dirigenza bianconera dovrà certamente intervenire sul mercato, per migliorare la squadra. Il reparto che ha mostrato le maggiori difficoltà è sicuramente il centrocampo. Pjanic è in calo di prestazioni da mesi e potrebbe lasciare la Juventus (su di lui è molto forte l'interesse del Barcellona e del Paris Saint Germain).

Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sta valutando alcuni profili di caratura internazionale (negli scorsi giorni è stato accostato alla Juventus anche Marco Verratti, da tempo pallino di Paratici) e tra questi ci sarebbe anche Mateo Kovacic. L'ex centrocampista dell'Inter sarebbe molto apprezzato dalla dirigenza della Juventus, che lo avrebbe messo nel mirino per rinforzare il reparto mediano nella prossima stagione.

Mercato Juventus, possibile colpo Kovacic per il centrocampo

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la Juventus sarebbe piombata sul classe 1994; Kovacic ha un contratto in scadenza con il Chelsea nel 2024, ma potrebbe decidere di lasciare il club britannico già nella prossima sessione di Calciomercato.

Il centrocampista croato piace alla Juventus dai tempi di Massimiliano Allegri, che per lui aveva speso delle parole importanti. Sulla carta, per le sue caratteristiche tecniche, Kovacic potrebbe rivelarsi l'uomo giusto per rinforzare il reparto mediano della Juventus, che al momento ha certamente bisogno di un regista di qualità per la manovra.

Intanto, arrivano notizie negative per quanto riguarda Paul Pogba. Il centrocampista francese classe 1993 del Manchester United, da tempo nel mirino del club bianconero, è inseguito anche dal Chelsea. La trattativa per il ritorno si fa dunque ancora più difficile per la Juventus. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, non si molla la pista Mauro Icardi

Per rinforzare il reparto offensivo, invece, il club bianconero non molla Mauro Icardi, giocatore molto apprezzato dal direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici che lo segue da anni. La dirigenza del club sabaudo potrebbe decidere di mettere sul piatto Miralem Pjanic per abbassare il prezzo del centravanti argentino. Altro giocatore nel mirino di Paratici è Nicolò Zaniolo della Roma. Se dovesse andare in porto tali acquisti, la formazione 2020/2021 della Juventus sarebbe questa: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt (Chiellini), Alex Sandro, Kovacic (Verratti), Zaniolo, Bentancur, Dybala, Icardi, Ronaldo.