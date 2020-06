La Juventus potrebbe essere particolarmente attiva nella prossima sessione di Calciomercato: diversi giocatori over 30 infatti potrebbero lasciare Torino, in quanto il club avrebbe l'obiettivo di ringiovanire con qualità l'organico a disposizione di Maurizio Sarri.

Nelle ultime ore è circolata da più parti la notizia che sarebbe ai dettagli lo scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona, con un conguaglio di 10 milioni a favore dei catalani.

Altro possibile partente è Gonzalo Higuain, che potrebbe far ritorno in Argentina. La Juventus starebbe sondando diversi giocatori che potrebbero sostituirlo. Si parla molto di Arkadius Milik del Napoli e di Raul Jimenez del Wolverhampton.

Nelle ultime però è arrivata una nuova indiscrezione di mercato dalla Francia, nello specifico dal giornale Le10Sport, secondo il quale la società bianconera starebbe valutando la possibilità di investire sulla punta gabonese dell'Arsenal Pierre Emerick Aubameyang.

Aubameyang piace anche a Barcellona e Inter

La punta dell'Arsenal Pierre Aubameyang è in scadenza di contratto con gli inglesi a giugno 2021, per questo potrebbe lasciare la Premier League a prezzo vantaggioso in questa estate 2020.

Il giocatore classe 1989 non sarebbe seguito solo dalla Juventus ma anche dal Barcellona e dall'Inter. I catalani infatti avrebbero rinunciato all'acquisto di Lautaro Martinez date le difficoltà economiche attuali e potrebbero investire su Aubameyang.

L'Inter invece starebbe pensando all'attaccante (che da giovane ha già giocato a Milano, ma sulla sponda rossonera) soprattutto se non dovesse venire riscattato Alexis Sanchez dal Manchester United.

Il problema di fondo per le varie pretendente è il notevole ingaggio che percepisce Aubameyang. Proprio per questo non è escluso che se l'Arsenal dovesse offrirgli un rinnovo più vantaggioso, il giocatore potrebbe decidere di rimanere a Londra, dove peraltro gode della stima dell'attuale tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta.

Il mercato della Juventus

In bianconero dal mercato dovrebbe arrivare quindi almeno una punta, mentre a centrocampo potrebbero esserci diversi investimenti. Abbiamo parlato dello scambio Pjanic-Arthur, in via di definizione, sulla mediana la Juventus potrebbe dapprima cedere alcuni giocatori considerati in esubero.

A rischiare la partenza sono soprattutto Rabiot, Ramsey e Khedira, non solo per motivi tecnici ma anche economici. Tutti e tre infatti guadagnano intorno ai 7 milioni di euro a stagione: considerando che la Juventus sta rivedendo al ribasso la politica degli ingaggi, non è escluso che vengano ceduti per acquistare giovani di qualità.

Ma si parla anche di colpi importanti in entrata per il centrocampo. Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dall'ex amministratore delegato bianconero Luciano Moggi a 7 Gold, il colpo principale della Juventus per il mercato estivo potrebbe essere il laziale Sergej Milinkovic Savic. Un altro giocatore seguito dai bianconeri è il mediano del Lione Houssem Aouar.