Il mondo del calcio cerca di ripartire tra mille difficoltà e con tante incognite, l'obiettivo è quello cercare di assegnare sul campo i risultati sportivi di questa stagione. Dalle prossime settimane le squadre di Serie A e di Serie B saranno chiamate a tornare in campo nei prossimi giorni per disputare le gare mancanti in calendario. Intanto si moltiplicano anche le notizie e voci di Calciomercato.

Nelle ultime ore si è diffuso un rumors che vedrebbe protagonista un giocatore del Crotone, ovvero il centrocampista Andrea Barberis, calciatore in scadenza di contratto e che potrebbe cambiare casacca al termine della stagione sportiva.

Crotone, Barberis sarebbe con le valigie in mano

Dopo cinque campionati da protagonista a Crotone la carriera di Andrea Barberis potrebbe proseguire in Serie B ma con una maglia diversa da quella rossoblu. Il calciatore, il cui contratto con il Crotone è in scadenza, secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dal sito dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, sarebbe prossimo all'accordo con il Monza, squadra militante in Serie C ma a un passo dalla promozione in cadetteria.

Il calciatore classe 1993, nativo di Genova, andrebbe così a salutare una società e una piazza con cui ha disputato anche due tornei di Serie A. La discussione fra il giocatore e la società lombarda, secondo Pedullà, sarebbe già stata imbastita e ben avviata, ma l'ufficialità dovrebbe giungere solo al termine dell'attuale torneo.

Una stagione da concludere

Intanto, pensando al calcio giocato, per il Crotone, attualmente secondo in classifica nel campionato cadetto, l'obiettivo ritorno in Serie A rimane alla portata. La squadra calabrese, reduce da quattro vittorie consecutive, tornerà in campo allo Stadio Comunale "Ezio Scida" per disputare il turno della ventinovesima giornata (nel weekend 20-21 giugno) contro il Chievo Verona.

Una gara che si giocherà ovviamente a porte chiuse.

Con cinque gare casalinghe e altrettante da disputare in trasferta gli "squali" dovranno attingere a tutta la rosa. E anche un elemento esperto come Andrea Barberis - nonostante le voci che lo vogliono in partenza - potrebbe dimostrarsi fondamentale nell'undici titolare.

La conquista della Serie A potrebbe essere, per lui, l'ultima pagina dell'avventura fortunata con i rossoblu prima di voltare pagina e dedicarsi ad una nuova avventura, probabilmente appunto con il Monza.