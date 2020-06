L'attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé è stato intervistato da L'Equipe. Tanti gli argomenti affrontati dal nazionale francese, su tutti il rapporto con due ex compagni di squadra al Psg. Mbappé ha infatti tessuto le lodi di Gianluigi Buffon e di Lassana Diarra. Il portiere, dopo una stagione in Francia, è tornato alla Juventus e dovrebbe rimanere almeno per un altro anno in bianconero. Il centrocampista francese si è invece ritirato dal calcio a 35 anni. Sul portiere della Juventus ha dichiarato: "Mi ha fatto un certo effetto veder andare via Gigi, è stato molto importante per me".

La punta francese ha poi sottolineato che ha sempre voluto ascoltare gli "anziani", soprattutto quei modelli sportivi che lo possono aiutare a crescere ulteriormente come uomo e come giocatore. Mbappé ha voluto poi elogiare il suo connazionale Lassana Diarra.

'Lo zio Lass era un fratello maggiore per me'

Kylian Mbappé su Lassana Diarra ha dichiarato: "Lo zio Lass era un fratello maggiore su cui poter contare. Mi raccontava spesso della sua carriera, dei suoi club". L'ex centrocampista infatti ha avuto degli anni calcistici prolifici anche dal punto di vista dei risultati, avendo vinto in Inghilterra (con Chelsea e Porsmouth), in Spagna (con il Real Madrid) e in Francia (con il Paris Saint-Germain).

Mbappé ha poi proseguito: "Lass mi ha aiutato nei momenti difficili, ha commesso degli errori nella sua carriera e per questo mi ha dato dei consigli preziosi". Ha poi aggiunto che Diarra è andato via di casa molto presto ed è stato molto importante per lui, così come lo è stato Buffon nel suo unico anno al Paris Saint-Germain.

Le parole di Mbappé su Buffon il giorno del suo addio al Paris Saint-Germain

La stima di Mbappé nei confronti di Buffon è evidente. Lo dimostrano le parole recenti del francese all'indirizzo del portiere della Juventus ma anche il famoso post che Mbappé dedicò a Buffon il giorno del suo addio al PSG.

Un anno fa infatti il campione del mondo del 2006 annunciò l'addio alla società francese per far ritorno come secondo alla Juventus. Mbappé su Instagram scrisse: "Giocare con te, anche per solo un anno nella tua enorme carriera, è stato magnifico per me". Il francese poi aggiunse: "I tuoi consigli e i tuoi sorrisi sono stati preziosi durante tutta la stagione". La giovane punta del Paris Saint-Germain rimarcò il fatto che in 12 mesi Buffon era riuscito a dargli tantissimo. Infine chiuse quel post con la frase: "Sei e resterai sempre un grande uomo di questo sport, un enorme grazie".

Intanto, come già anticipato in precedenza, Buffon sembrerebbe vicino a restare un altro anno con la Juventus.

Il giocatore infatti dovrebbe allungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2021 confermando anche il suo attuale stipendio, circa 1,5 milioni di euro più bonus.