La Juventus si porta a +7 sulla Lazio in attesa del confronto degli uomini di Inzaghi contro la Fiorentina previsto sabato 27 giugno all'Olimpico di Roma. I bianconeri infatti hanno battuto il Lecce di Liverani per 4 a 0 nell'anticipo della 28esima giornata giocato venerdì 26 giugno. Prima del match contro il Lecce alcune agenzie di scommesse sportive sembravano non avere molta fiducia nel tecnico della Juventus Maurizio Sarri. A pesare il tonfo in Supercoppa Italiana in dicembre e soprattutto quello recente in Coppa Italia contro il Napoli. Come scrive Agipronews infatti, la quota sul possibile esonero di Sarri entro il 31 agosto era molto bassa, la probabilità infatti è a 2,75.

Un evidente segnale di una panchina traballante per il tecnico toscano, diventato bersaglio delle critiche nel post sconfitta di Coppa Italia. In ogni caso a fine agosto la società bianconera tirerà le somme sull'operato di Sarri e solo dopo ne deciderà l'eventuale conferma.

Le voci di mercato su Sarri e Spalletti

Intanto in questi giorni sono rimbalzate alcune indiscrezioni in merito ad un possibile interesse del presidente della Fiorentina Rocco Commisso nei confronti di Maurizio Sarri. Secondo il Corriere Fiorentino il massimo dirigente toscano vorrebbe l'ex Chelsea alla guida della sua Fiorentina non solo per motivi tecnici ma anche per il suo dichiarato tifo nei confronti della squadra toscana.

Le parole di Aurelio Aureli (amico di Sarri) avrebbero fatto breccia nella volontà di Commisso di voler affidare la panchina all'attuale tecnico della Juventus. Sempre il Corriere Fiorentino sostiene che la società bianconera starebbe pensando a Luciano Spalletti come possibile sostituto di Maurizio Sarri.

Il tecnico di Certaldo è un profilo che piace molto alla Juventus anche per lo stile ed il modo di porsi dal punto di vista mediatico. Tali indiscrezioni di mercato però non trovano conferma in altri media sportivi italiani soprattutto perché Sarri ha un lungo contratto con la società bianconera fino a giugno 2022 a sei milioni di euro a stagione.

La Juventus in Serie A

Maurizio Sarri sembra voler smentire le quote delle agenzie di scommesse. Il successo della Juventus per 4 a 0 contro il Lecce è un'evidente iniezione di fiducia per la rosa bianconera, in attesa di conoscere i risultati di Lazio e Inter rispettivamente contro Fiorentina e Parma. I bianconeri poi saranno impegnati nella 29esima giornata di campionato contro il Genoa martedì 30 giugno in attesa del derby di Torino previsto per sabato 4 luglio alle ore 17:15 all'Allianz Stadium. Il futuro professionale del tecnico toscano potrebbe dipendere però anche dal cammino della Juventus in Champions League.