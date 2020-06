L'Inter sta cercando di porre le basi già per la prossima stagione, nonostante in questo momento la squadra sia pienamente concentrata sulla ripresa del campionato. La società nerazzurra, però, sta già pensando ai possibili innesti per migliorare la rosa attuale. Quasi sicuramente arriverà un rinforzo anche in difesa, soprattutto se Godin lascerà Milano, ipotesi da non escludere visto il forte interessamento del Lione. Proprio per questo, nei giorni scorsi, l'Inter ha fatto importanti passi in avanti per arrivare a Malang Sarr, centrale classe 99' del Nizza.

Inter, quasi fatta per Sarr

Il centrale 21enne, da tempo nel mirino degli osservatori e promosso a pieni voti nelle relazioni stilate per chi dirige l'area tecnica, è in scadenza di contratto col Nizza.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Marotta e Ausilio ne avrebbero parlato nei giorni scorsi in un vertice con il suo agente Pastorello e sarebbero pronti ad offrire al giovane difensore un contratto per le prossime quattro stagioni, fino al 2024.

Sarr potrebbe essere un ottimo rinforzo per Antonio Conte, il ventunenne, infatti, è in grado di giocare sia in una difesa a tre che in una a quattro. Il difensore franco-senegalese con il Nizza ha mostrato una grande duttilità giocando con disinvoltura sia come centrale che come terzino sinistro. Marotta è intenzionato a bruciare la concorrenza per accaparrarsi il talento del Nizza. Sarr all'Inter potrebbe sovvertire le gerarchie della difesa: attualmente, si giocherebbe il posto con Bastoni, uno scontro interessante tra 2 giocatori dal futuro promettente.

Inter, Sarr tra i classe '99 più promettenti del pianeta calcio

Sarr nasce il 23 gennaio del 1999 a Nizza. Cresciuto calcisticamente nella squadra della città di nascita, in cui ancora milita, a soli 17 anni fa il suo esordio in prima squadra, scendendo in campo da titolare in occasione della prima partita di campionato contro il Rennes.

Fu proprio il giovane esordiente a siglare il gol che portò alla vittoria del Nizza per 1-0, tale marcatura lo rende il secondo giocatore più giovane a segnare nel debutto in Ligue 1, dietro solo a Bartholomew Ogbeche. Da allora Sarr è diventato una pedina irremovibile per il club francese, tant'è che il giovane difensore, nella scorsa stagione, ha totalizzato ben 38 presenze, di cui 35 in campionato.

Data la sua qualità, è stato inserito anche dal The Guardian nella lista dei 60 migliori giocatori nati nel 1999.

Sarr, il Milan prova a lanciare un derby di mercato

L'Inter non sarebbe l'unica squadra italiana interessata a Sarr, stando a quanto riportato nelle ultime ora da SkySport, sulle tracce del difensore francese ci sarebbe anche il Milan. Dopo Kalulu, i rossoneri guardano ancora alla Ligue 1 e all'occasione venutasi a creare per il giocatore classe ’99 del Nizza. Centrale difensivo alto 185 centimetri, Sarr ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno; il Milan, che sonda intanto il mercato per la cessione di Musacchio, è alla ricerca di un altro difensore da affiancare ad Alessio Romagnoli nella prossima stagione.

L'Inter al momento sembrerebbe essere in vantaggio, ma nei prossimi giorni si preavvisa comunque un vero e proprio derby di mercato per aggiudicarsi il ventunenne del Nizza.