Manca ancora una giornata prima di concludere ufficialmente la stagione per il Crotone di mister Giovanni Stroppa. La formazione calabrese, neopromossa in Serie A, è riuscita nella penultima giornata di campionato a superare di misura (1-0) il Frosinone all'Ezio Scida grazie ad una rete messa a segno nel finale dal centrocampista Tomislav Gomelt. Per il Crotone questa è stata una stagione di grandi successi, culminata nella promozione diretta in Serie A dopo due campionati cadetti.

Gli squali nell'ultima giornata di campionato, venerdì 31 luglio (alle ore 21), giocheranno contro il Trapani in trasferta allo stadio "Provinciale".

Dopo sarà possibile mandare in archivio questo torneo e concentrarsi esclusivamente sulla prossima stagione e sulle trattative estive di Calciomercato.

Armenteros piacerebbe anche all'estero

Rimasto fuori nelle ultime gare per problemi fisici, l'attaccante Samuel Armenteros, arrivato a Crotone in gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Benevento sarebbe stato seguito nelle ultime settimane da diverse formazioni in giro per l'Europa. Il calciatore, che ben si è comportato nella seconda parte del campionato in coppia con Nwankwo Simy, avrebbe attirato l'interesse di club olandesi, turchi e svedesi. Arrivato in Calabria con tanta voglia di rilanciarsi, il giocatore classe '90 è stato tra i protagonisti del salto di categoria del Crotone.

Tra le idee della società rossoblu ci sarebbe quella di riscattare il calciatore dal club sannita, ma ogni tipo di riflessione verrà sviluppata meglio solamente dopo il termine del campionato.

Benevento e Crotone, l'idea può essere Pereyra

Con un passato ad alti livelli tra le fila della Juventus il centrocampista argentino classe '91 Roberto Pereyra sembrerebbe essere in uscita dal Watford, retrocesso di recente dalla Premier League in Championship.

Il calciatore potrebbe decidere di fare ritorno in Italia dove si è ben comportato in passato anche con l'Udinese. Tra i club che potrebbero interessarsi a lui ci sarebbero anche le neopromosse Benevento e Crotone, che potrebbero chiederlo in prestito.

Autore di cinque reti e un assist, il centrocampista non ha di certo vissuto una grande stagione, culminata nella retrocessione del Watford.

L'ostacolo maggiore per vederlo in Italia, specie in una neopromossa, consisterebbe però nel suo elevato ingaggio.