La Juventus è lavoro sul mercato per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Oltre ad Arthur infatti potrebbe arrivare almeno un altro rinforzo per la mediana. Si parla di un interesse per Jorginho, Aouar e Zaniolo mentre sembra più difficile la pista che porterebbe all'acquisto di Paul Pogba. La probabile cessione di Gonzalo Higuain però potrebbe portare la Juventus a investire almeno per una punta da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il nome principale accostato alla società bianconera rimane Arkadiusz Milik. La punta polacca sarebbe ritenuto il profilo ideale per giocare con CR7 e a Dybala.

Rimane però il problema dell'alta valutazione del cartellino: il Napoli infatti pretenderebbe dai 40 ai 50 milioni di euro per l'ex Ajax, nonostante sia in scadenza di contratto a giugno 2021. Se però, fino a qualche tempo fa, la società campana voleva solo denaro liquido, non è escluso che possa decidere di aprire all'inserimento di qualche contropartita tecnica per cederlo. A rivelarlo è 7 Gold che sostiene come la Juventus sia pronta a offrire Bernardeschi e Rugani per arrivare alla punta polacca.

Juve, Bernardeschi e Rugani possibili contropartite per Milik

Secondo 7 Gold, il Napoli avrebbe aperto alla possibilità di cessione di Milik anche con l'inserimento di contropartite tecniche. La Juventus infatti sarebbe pronta a offrire Bernardeschi e Rugani per la punta polacca.

Rimane però la differente valutazione che le due società fanno dei due giocatori italiani che dovrebbero rientrare nella trattativa. Il Napoli infatti valuta Bernardeschi circa 28 milioni e Rugani 12 milioni di euro. La Juventus non la pensa così in quanto attribuisce ai due una valutazione di almeno 10 milioni di euro in più.

Il passaggio di Milik alla Juventus però potrebbe concretizzarsi considerando le volontà delle due società in trattativa. Da una parte l'interesse dei bianconeri, dall'altra il desiderio del Napoli di piazzare sul mercato la punta polacca. A conferma di questo ci sarebbe Il rinnovo di contratto di Mertens e il probabile acquisto da parte del Napoli della punta del Lilla Victor Osimhen.

Il mercato della Juventus

Oltre alla mediana e al settore avanzato, la Juventus potrebbe decidere di investire anche in difesa, in particolar modo nel ruolo di terzino sinistro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera sarebbe interessata a David Alaba, in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Bayern Monaco. L'eventuale arrivo del nazionale austriaco potrebbe portare alla cessione di Alex Sandro in quanto, a fine stagione, rientrerà dal prestito al Cagliari il terzino sinistro Luca Pellegrini.