La Juventus avrebbe individuato in Robin Gosens un possibile obiettivo di mercato. Il terzino sinistro dell'Atalanta potrebbe infatti rappresentare un'opportunità estiva, con la società bianconera che avrebbe individuato le necessità di dare a Sarri un'alternativa valida al titolare Alex Sandro. L'esterno è una delle rivelazioni del campionato italiano, merito sicuramente di Giampiero Gasperini che sa valorizzare molto bene nel proprio gioco gli esterni. Gosens sarebbe preferito a nomi altisonanti come David Alaba o Emerson Palmieri soprattutto per motivi economici. Il classe 1994, nonostante sia uno dei migliori esterni della Serie A, sembra aver mantenuto un prezzo abbordabile, circa 20 milioni di euro (fonte transfermarkt).

Gosens possibile obiettivo di mercato

Robin Gosens sarebbe quindi un investimento sostenibile per la Juventus, che con l'Atalanta negli ultimi tempi ha intavolato diverse trattative. L'acquisto da parte della Juventus di Dejan Kulusevski a gennaio per circa 40 milioni di euro o il recente passaggio di Muratore da Torino a Bergamo dimostrano l'ottimo rapporto fra le due società. Fra l'altro nelle ultime ore si parla di un possibile interesse dell'Atalanta per Mattia Perin, di proprietà della Juventus ma in prestito fino a fine stagione al Genoa.

Juventus, Gosens preferito a Emerson Palmieri e Alaba

Il terzino tedesco Robin Gosens potrebbe essere quindi preferito a David Alaba ed a Emerson Palmieri.

Il giocatore del Bayern Monaco, nonostante abbia un contratto in scadenza a giugno 2021, ha una valutazione superiore ai 30 milioni di euro e soprattutto pretende un contratto ''molto pesante''. Stesso prezzo di cartellino per Emerson Palmieri, che però ha dalla sua un ingaggio più contenuto rispetto ad Alaba.

Nel rapporto qualità-prezzo quindi l'affare migliore potrebbe essere l'investimento per Gosens, che accetterebbe fra l'altro di essere un'alternativa ad Alex Sandro. Il terzino brasiliano la scorsa estate era stato vicino al Paris Saint Germain ma attualmente non ci sarebbero segnali di una possibile riapertura della trattativa.

Ecco perché la Juventus non cerca un titolare ma un esterno che sappia essere un'alternativa valida al nazionale brasiliano.

Qualora si concretizzasse la cessione di Gosens dall'Atalanta alla Juventus, probabile quindi che Luca Pellegrini venga inserito in qualche altra trattativa di mercato. Il nazionale under 21 potrebbe infatti essere utilizzato per ottenere un'importante plusvalenza finanziaria. Per Pellegrini si parla di un interesse del Napoli per il terzino in prestito al Cagliari.