Il tecnico del Barcellona Quiqué Setien, in una recente conferenza stampa, si è soffermato su due giocatori della rosa catalana. In primis ha voluto dedicare alcune parole al centrocampista brasiliano Arthur, acquistato dalla Juventus a fine giugno nell'ambito della trattativa che ha portato Pjanic al Barcellona. Sul nazionale sudamericano, l'allenatore ha dichiarato: "La situazione di Arthur attualmente non è più come quella di prima, il giocatore continua ad allenarsi, ha voglia, entusiasmo e cerca sempre di fare il meglio possibile". Lo stesso ex tecnico del Betis ha poi aggiunto che comunque spetta a lui schierarlo rimarcando il fatto che "Arthur ha firmato per un'altra squadra ma vuole restare al Barcellona fino a fine stagione".

Lo scambio Pjanic-Arthur

Come è noto, Juventus e Barcellona hanno definito a fine giugno lo scambio di mercato che ha riguardato Miralem Pjanic e Arthur. Il regista bosniaco si è trasferito per circa 60 milioni di euro più 10 di bonus nella società catalana mentre il brasiliano per 72 milioni più 10 di bonus. Una differenza di valutazione di circa 12 milioni, motivata in particolar modo dalla differenza d'età fra i due. Il bosniaco in fatti è un classe 1990 mentre il brasiliano è del 1996. Di recente su Pjanic si è espresso il presidente del Barcellona Bartomeu, che ha sottolineato come l'investimento su Pjanic sia avvenuto per questioni tecniche e non finanziarie. Lo scambio fra Barcellona e Juventus ha generato una plusvalenza finanziaria per le due società molto importante per i rispettivi bilanci.

Quiqué Setien su Arturo Vidal

Altro argomento di discussione della conferenza stampa è stato il centrocampista cileno Arturo Vidal, che piace all'Inter di Antonio Conte. A tal riguardo Setien ha dichiarato: "Arturo ha molte opzioni, ma ha un contratto e io conto su di lui come su tutti gli altri". L'allenatore del Barcellona ha poi precisato di pensarla allo stesso modo di Antonio Conte in merito alle qualità del centrocampista cileno, aggiungendo: "In squadra è sempre ottimo avere giocatori come lui".

Ha poi voluto elogiare Vidal anche per l'impegno dimostrato negli allenamenti, molto stimolante anche per i suoi compagni di squadra. L'allenatore ha dichiarato: "Vidal genera entusiasmo e si impegna molto, sempre pronto a dare una mano al compagno di squadra".

Arturo Vidal attualmente ha un contratto con il Barcellona fino a giugno 2021 ma negli ultimi mesi è stato più volte accostato all'Inter.

A volerlo sarebbe il tecnico Antonio Conte, alla ricerca di uomini in grado di garantire inserimenti nell'area avversaria. Il costo del cartellino del cileno potrebbe essere vantaggioso, considerando il contratto in scadenza a giugno 2021. A pesare però per le finanze dell'Inter è l'ingaggio che percepisce il cileno, circa 6 milioni di euro a stagione.