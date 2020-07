Mercoledì 8 luglio, dalle ore 19:30, andrà in scena il match tra la Fiorentina di Beppe Iachini e il Cagliari di Walter Zenga. L'incontro, valevole per la 31^ giornata di campionato di Serie A, si prospetta sulla carta molto interessante: la squadra viola nell'ultima giornata ha trovato una vittoria molto importante allo stadio 'Tardini' di Parma, mentre il Cagliari viene da una sconfitta contro l'Atalanta in una partita comunque giocata bene da parte dei sardi. Entrambi gli allenatori dovranno fare i conti con alcune assenze, anche importanti. Il match verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky.

Franck Ribéry va verso la panchina

In casa Fiorentina non dovrebbe riuscire a partire titolare Franck Ribéry: per il francese la vigilia del match è stata abbastanza movimentata sia a causa di un furto subito nella propria residenza, sia di alcuni problemi a una caviglia dopo il match di Parma. Al suo posto pronto a partire dall'inizio Vlahovic. Iachini dovrebbe giocare con il 3-5-2, con una assenza importante anche tra i pali: dovrebbe essere indisponibile anche per la prossima giornata Dragowski, che sarà sostituito da Terracciano. Il tridente difensivo sarà composto da Milenkovic, Igor e uno tra Caceres e Ceccherini (con il primo comunque in vantaggio). Sulle fasce agiranno Lirola e Dalbert, mentre i tre in mezzo al campo saranno Pulgar, Castrovilli e uno tra Duncan e Ghezzal.

Coppia d'attacco composta da Chiesa e da uno tra Vlahovic e Ribery.

Probabile formazione (3-5-2): Terracciano, Caceres (Ceccherini), Milenkovic, Igor; Lirola, Duncan (Ghezzal), Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic (Ribery).

Problemi in difesa per mister Zenga

In casa Cagliari, invece, la preoccupazione maggiore riguarda sicuramente la difesa.

Sono parecchie le assenze pesanti nel reparto: mancherà ancora una volta Ceppitelli (fuori per infortunio), così come il giovane Carboni, reduce dal cartellino rosso rimediato contro l'Atalanta. Indisponibile anche Luca Pellegrini. Le buone notizie per i sardi arrivano però da Radja Nainggolan: nonostante qualche acciacco fisico rimediato nell'ultimo turno, il belga dovrebbe essere tra i titolari nella sfida di Firenze.

Zenga schiererà il 3-5-2, con Cragno in porta e il tridente difensivo composto da Pisacane-Klavan-Walukiewicz. Sulle fasce agiranno Mattiello e Lykogiannis, mentre i centrocampisti saranno Nandez, Rog e il recuperato Nainggolan. Nessun cambiamento in attacco, con Joao Pedro e Simeone titolarissimi e chiamati agli straordinari: per loro si tratterà della quarta partita da titolari in due settimane.

Probabile formazione (3-5-2): Cragno; Pisacane, Klavan, Walukiewicz; Mattiello, Nandez, Rog, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone.