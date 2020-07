Sergiño Dest è il nome di giornata per il Calciomercato della Juventus. Il terzino destro dell'Ajax sarebbe entrato nel mirino di Fabio Paratici per rinforzare e ringiovanire la corsia laterale difensiva di Maurizio Sarri. A soli 19 anni è già titolare dei lancieri e sembra aver ottime potenzialità. Per questo è già al centro di tantissime voci di mercato che lo accostano ai migliori club europei, Bayern Monaco, PSG e Barcellona in testa.

Calciomercato Juventus: nel mirino ci sarebbe Dest dell’Ajax

Sergiño Dest entra così nella girandola di nomi accostati alla Juventus che non ha come priorità l’acquisto di un terzino destro, ma è sempre attenta a certe occasioni di mercato.

Un talento di questo genere non è facile da trovare e così Fabio Paratici avrebbe già contattato gli agenti del ragazzo per capire se è possibile intavolare una trattativa. Secondo calciomercato.com da questi primi colloqui sembra emersa la volontà dell’entourage di non far lasciare l’Olanda a Dest prima della prossima estate per poter completare il percorso di crescita.

Il proposito potrebbe andare a sbattere contro gli attuali movimenti di calciomercato delle big d’Europa. I media esteri accostano ormai quasi giornalmente il suo nome a qualche grande squadra, prima il Bayern Monaco, poi il Barcellona e infine Juventus e PSG. Il treno è quindi pronto a passare e non salirci subito rischia di essere una grossa occasione persa.

Secondo il sito specializzato transfermarkt il valore del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro, niente male per un ragazzo così giovane, ma nemmeno troppo per le valutazioni attuali.

Chi è Dest, il terzino che piace alla Juve e mezza Europa

Ma chi è Sergiño Dest? Fino a poco tempo fa in pochi sapevano dell’esistenza di questo ragazzo che giocava nelle giovanili dell’Ajax ma ancora non aveva fatto il grande salto nei professionisti.

Da qualche mese la sua vita è cambiata, i lancieri lo hanno lanciato titolare e di certo non se ne sono pentiti. In Eredivisie ha giocato 20 gare fornendo 5 assist e per lui sono arrivate anche 5 presenze in Champions League. Niente male per un ragazzo nato il 3 novembre 2000 e che quindi deve ancora compiere 20 anni.

Giovane e gran talento per questo terzino che ha già fatto una scelta importante per la sua carriera, decidendo di vestire come maglia della nazionale quelle degli gli Stati Uniti e non quella dell’Olanda.

In campo Dest è un laterale difensivo destro che all'occorrenza può giocare anche a sinistra. Buon fisico, ottima tecnica e spiccate caratteristiche offensive, Dest ha iniziato a incantare l’Europa partendo dall'Olanda e dall'Ajax ma presto potrebbe cambiare aria, Juventus e molte altre big del Vecchio Continente sarebbero già pronte a puntarci ad occhi chiusi.