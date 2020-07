La caccia agli attaccanti in casa Juventus continua. Il Calciomercato bianconero dopo Arthur si concentra sul reparto offensivo con Adama Traoré che, secondo i rumors in arrivo dall’Inghilterra, sarebbe uno degli obiettivi di Fabio Paratici. Il potente esterno del Wolverhampton potrebbe lasciare la squadra a fine stagione se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League. Così diventerebbe un nome importante in questa strana estate tra campo e trattative, con almeno altre due big europee sulle sue tracce.

Juventus, Traoré occasione per Paratici

Traoré è un esterno destro d’attacco molto potente, straripante dal punto fisico e capace in questa stagione di strabiliare sui campi della Premier League.

Sotto la guida di Espirito Santos sta facendo la fortuna dei suoi Wolves con ben 12 gol in campionato finora. Lo spagnolo di ventiquattro anni insieme a Jimenez, altro nome sul taccuino di Paratici, sta facendo sognare i suoi tifosi che rischiano però di non poterlo più ammirare la prossima stagione. Secondo Espn, infatti, l’ala di scuola Barcellona potrebbe finire sul mercato [VIDEO] se la sua attuale squadra non dovesse riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League. In questo momento il Wolverhampton è sesto a tre punti di distanza dal Manchester United, ma è anche reduce dalla sconfitta in casa con l’Arsenal che ha complicato e non poco i piani di Espirito Santos.

Il prezzo del cartellino secondo transfermarkt si aggira intorno ai 25 milioni di euro, non troppo viste le cifre da capogiro che ruotano intorno al mercato del calcio in questo periodo, soprattutto in tema di attaccanti.

La Juve sfida il Manchester City per Traorè

La grande stagione di Traoré ovviamente non ha fatto drizzare le antenne solamente alla Juventus. In Inghilterra sono sicuri che anche il Manchester City sarebbe pronto a lanciarsi sul giocatore nel caso in cui dovesse diventare cedibile. Guardiola è sempre a caccia di esterni per i suoi Citizens, e adesso deve anche rimpiazzare Sané finito al Bayern Monaco.

La Juventus non dovrà solo guardarsi dalla concorrenza degli inglesi, a Barcellona infatti sembrano essersi pentiti di aver fatto partire molto giovane uno dei prodotti della propria cantera.

Traoré infatti ha iniziato a giocare proprio nel Barcellona facendo buona parte della trafila nel club catalano.

Poi, dopo solo quattro presenze tra i “grandi” è stato ceduto in Inghilterra dove ha vestito anche le maglie di West Ham e Middlesbrough. Un percorso di crescita che ha fatto uno scatto deciso in avanti al Wolverhampton. Adesso tutti lo vogliono, compreso la sua ex squadra che, però, sempre secondo i media inglesi, sarebbe indietro nella corsa. Per Adama Traoré infatti in pole position ci sarebbero Juventus e Manchester City.