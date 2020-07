Lautaro Martinez e Barcellona "promessi sposi". Secondo La Gazzetta dello Sport, nei pensieri dell'attaccante argentino ci sarebbe sempre la squadra catalana che, però, starebbe avendo qualche problema nel trovare l'offerta giusta per convincere l'Inter a lasciarlo partire. Dopo la scadenza della clausola rescissoria da 111 milioni di euro, la società nerazzurra avrebbe fatto sapere di non essere disposta ad accettare proposte economiche inferiori ai 90 milioni cash più l'eventuale aggiunta di una contropartita tecnica. Di fronte a questa situazione di stallo, il bomber sudamericano avrebbe deciso di restare all'Inter per un altro anno, per poi trasferirsi al Barça a partire dalla stagione 2021/2022.

Sembra che il "Toro" abbia confermato la sua volontà di diventare un nuovo giocatore del Barcellona perché grato dell'interesse e degli attestati di stima nei suoi confronti che in questi mesi sono giunti sia dalla società catalana che da alcuni senatori dello spogliatoio (Messi e Suarez su tutti). A questo punto, l'intenzione del bomber sudamericano sarebbe quella di continuare a giocare nell'Inter per tutto il 2020/2021, rifiutando a prescindere eventuali offerte che potrebbero arrivare da altre squadre. In questo modo si arriverebbe al prossimo Calciomercato estivo, quando potrebbe salutare Milano e vestire la casacca blaugrana.

In questo momento si tratterebbe di una promessa che Lautaro Martinez avrebbe fatto al Barcellona, ma non si esclude che nelle prossime settimane possa arrivare la firma ad una sorta di pre-accordo tra le parti.

In questo caso, però, dovrebbe essere d'accordo anche l'Inter che in realtà non sarebbe poi così disposta a scendere a facili compromessi con il club catalano soprattutto se dovessero mancare le dovute garanzie sul corrispettivo economico che il Barça andrebbe a versare nelle casse della società del Gruppo Suning.

Infatti, sullo sfondo starebbe avanzando il Manchester City, anche se in questa circostanza sarebbe l'attaccante a mettersi di traverso, respingendo la corte dei Citizens.

Il Manchester City in pressing sull'Inter per Lautaro Martinez

Il sogno-Barcellona di Lautaro Martinez potrebbe essere ostacolato dalle intenzioni del Manchester City.

La società inglese avrebbe ormai rotto gli indugi e starebbe cercando l'intesa con l'Inter per scavalcare i catalani e assicurarsi le prestazioni del centravanti argentino a partire dalla prossima stagione. I Citizens, a differenza dei rivali spagnoli, avrebbero maggiori risorsi finanziarie a disposizione per venire incontro alle richieste del club nerazzurro.

Innanzitutto, il presidente Al Mubarak potrebbe mettere sul piatto un'offerta vicina ai 100 milioni di euro che andrebbe dunque quasi a pareggiare la clausola rescissoria da 111 milioni scaduta il 7 luglio. In alternativa, la squadra allenata da Guardiola avrebbe in organico delle eventuali contropartite tecniche che sarebbero gradite all'Inter e al tecnico Antonio Conte.

Il primo giocatore che potrebbe essere inserito nella trattativa sarebbe il terzino sinistro spagnolo Angelino che, girato in prestito al Lipsia, ha fornito buone prestazioni.

Il nome più altisonante però sarebbe quello di Gabriel Jesus. L'Inter segue il centravanti brasiliano fin dai tempi del Palmeiras, e la prospettiva di portarlo a Milano in cambio di Lautaro Martinez potrebbe risultare allettante. D'altronde, il Manchester City sarebbe disposto a privarsi del centravanti verdeoro proprio per far spazio in rosa al "Toro" argentino. Ma in questo caso si dovrebbe fare i conti con le resistenze del numero 10 nerazzurro, "promesso sposo" del Barcellona.