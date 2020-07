Prosegue per il Crotone la marcia di avvicinamento alla sfida dello stadio "Armando Picchi" contro il Livorno. La formazione rossoblu, seconda in classifica, cercherà la vittoria per blindare la classifica e sperare in un passo falso dello Spezia impegnato a Cremona così da festeggiare, con due giornate di anticipo, la seconda promozione in massima serie. Tutti disponibili in casa rossoblu, con il tecnico Giovanni Stroppa che potrà recuperare anche il giovane Giuseppe Cuomo, nuovamente in squadra dopo avere scontato il turno di squalifica contro la Salernitana. Non solo giornate di preparazione al prossimo match di campionato, in casa Crotone continuano a susseguirsi le voci e soprattutto i nomi legati al prossimo Calciomercato.

Crotone, interesse per Carosso

L'ultimo nome accostato alla formazione calabrese è quello del difensore in forza alla Pro Vercelli Alessandro Carosso. Il calciatore, classe 2002, si è messo in mostra questa stagione andando a ottenere tredici presenze nel campionato di Serie C. Su di lui si sarebbe registrato di recente l'interessamento del Crotone oltre che del Pescara alla ricerca di giovani talenti su cui puntare in ottica futura. L'ottima stagione disputata con la formazione piemontese potrebbe regalare al ragazzo il salto di categoria, due in caso di approdo in Calabria visto che i rossoblu potrebbero conquistare in questa settimana anche l'aritmetica certezza di giocare nuovamente in Serie A.

L'eventualità della promozione potrebbe portare la dirigenza degli "squali" alla decisione di acquisire il calciatore e girarlo in prestito a un'altra squadra per farlo maturare al meglio.

Kargbo, aumentano le pretendenti

Non solo entrate ma anche possibili uscite per il Crotone. Negli ultimi giorni le buone prove messe in atto dall'attaccante della Sierra Leone Augustus Kargbo con la maglia della Reggio Audace avrebbero attirato l'interesse di Sassuolo, Udinese e Genoa.

Il calciatore, di proprietà dei calabresi, è tra i protagonisti della cavalcata promozione degli amaranto. In attesa della disputa della finale Play-Off di Serie C tra Reggio Audace e Bari, il calciatore che sembra destinato a fare rientro a Crotone potrebbe effettuare un doppio salto di categoria approdando in Serie A.

Arrivato a fari spenti in estate, Augustus Kargbo ha saputo imporsi attraverso la sua determinazione e la sua capacità di mettersi a disposizione della squadra. Fondamentali le sue otto reti arricchite da sei assist in questa annata sportiva, bottino che lo hanno fatto diventare in breve tempo uno degli uomini mercato del campionato di terza serie.