In casa Foggia è in corso una fase decisiva di riorganizzazione dopo una stagione deludente. Il club rossonero lavora al nuovo assetto tecnico con priorità alla scelta del direttore sportivo, figura chiave che potrebbe operare sotto la supervisione di Peppino Pavone come direttore tecnico. Parallelamente si apre il casting per l’allenatore, con diversi profili già valutati in vista della possibile riammissione in Serie C.

Allenatore Foggia, contatto con Emilio Longo e idee tattiche

Per la panchina del Foggia il nome nuovo è quello di Emilio Longo, contattato proprio da Ivano Pastore.

Il tecnico salernitano ha maturato esperienze significative in Serie C con Cavese, Picerno e Crotone, distinguendosi per un calcio propositivo e organizzato. Predilige moduli come 4-3-3 e 4-2-3-1, con costruzione dal basso e grande attenzione al possesso palla. Le sue squadre puntano su intensità, qualità e gioco offensivo, con richiesta costante di compattezza e spirito di sacrificio. Longo si aggiunge ai nomi di Bertotto e Turati tra i candidati alla guida tecnica.

Foggia, scelta direttore sportivo e nuovo progetto tecnico

Il Foggia sta accelerando sul fronte dirigenziale. La società vuole chiudere rapidamente la nomina del direttore sportivo per avviare la costruzione della squadra. L’idea è quella di inserire un profilo operativo, ma coordinato da Peppino Pavone nel ruolo di direttore tecnico.

Si tratta di una struttura che punta a dare ordine e competenze dopo le difficoltà dell’ultima stagione. I contatti sono continui e l’obiettivo è definire l’assetto entro breve per passare subito alla pianificazione sportiva.

Foggia Serie C, i nomi per il direttore sportivo

Sul tavolo del Foggia restano diversi nomi per il ruolo di direttore sportivo. Tra questi figurano Antonio Amodio, Alessandro Degli Esposti ed Enzo De Vito. Nelle ultime ore, però, emerge anche la figura di Ivano Pastore, dirigente con esperienza in piazze importanti come Rimini, Caserta, Ascoli e Catania, dove ha chiuso il suo percorso ad aprile. Pastore sarebbe già attivo nei contatti esplorativi e incaricato di sondare anche profili per la panchina in vista della prossima stagione di Serie C.