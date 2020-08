Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Lionel Messi; dopo la sconfitta subita dal Barcellona contro il Bayern Monaco per 8-2, infatti, la "pulce" starebbe seriamente pensando di lasciare il club catalano.

Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico Sport, sul campione argentino ci sarebbe anche la Juventus. Per il giornale spagnolo, Lionel Messi sarebbe sempre più orientato a lasciare il Barcellona, come avrebbe rivelato al nuovo tecnico del club blaugrana Ronald Koeman. Il motivo principale sarebbe il fatto che Messi non considererebbe più il Barcellona un club competitivo a livello internazionale.

Per la "pulce" si è parlato a lungo di un possibile futuro al Paris Saint Germain, dove verrebbe accolto a braccia aperte (e dove formerebbe un tridente stellare insieme a Kylian Mbappé e all'ex compagno del Barcellona Neymar). Tuttavia, il club francese è sotto l'osservazione per quanto riguarda il rispetto delle norme relative al Fair Play Finanziario. Messi è stato accostato nelle ultime ore anche al Manchester City, club allenato dal suo grande amico e mentore Joseph Guardiola. Il club britannico, però, non sarebbe intenzionato a mettere sotto contratto un calciatore di trentatré anni con uno stipendio altissimo.

Messi, secondo il quotidiano Sport Juventus e Inter sarebbero le favorite

Stando a quanto scrive il quotidiano spagnolo Sport, dunque, Juventus ed Inter sarebbero i club favoriti per Lionel Messi, soprattutto per il fatto che sono favoriti dal regime fiscale italiano.

Il Chelsea, invece, apparirebbe completamente tagliato fuori.

Secondo il giornale spagnolo Sport, quindi, non si esclude l'idea di vedere Messi e Cristiano Ronaldo giocare per la stessa squadra, in questo caso la Juventus. In un momento storico difficilissimo come quello attuale, però, il campione argentino dovrebbe accettare di abbassarsi considerevolmente l'ingaggio, così come fatto da altri giocatori della Juventus.

Da notare il fatto che Lionel Messi e Cristiano Ronaldo rappresenterebbero una coppia da ben undici Palloni d'Oro. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane, anche se, per il momento, non ci sarebbero riscontri sulla presunta trattativa.

In ogni caso, su Lionel Messi sarebbe molto forte anche l'interesse dell'Inter.

La dirigenza cinese cerca da tempo di mettere a segno un grandissimo colpo per colmare il gap con i rivali bianconeri e Messi sarebbe il giocatore perfetto per questo obiettivo.