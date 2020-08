La Juventus questa sera, 7 agosto, tornerà in campo per la ripresa della Champions League e affronterà il Lione negli ottavi di finale di ritorno. L'obiettivo è quello di ribaltare lo 0-1 dell'andata in Francia e di assicurarsi il passaggio al turno successivo. Nel frattempo, la società continua a lavorare in sede di mercato per migliorare l'organico in vista della stagione. Tra i reparti da rinforzare c'è quello offensivo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il principale obiettivo dei bianconeri sarebbe l'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik.

Il suo trasferimento a Torino, però, potrebbe dipendere dall'eventuale volontà di Bernardeschi di accettare il passaggio alla squadra partenopea.

Juventus: Bernardeschi potrebbe essere l'uomo giusto per sbloccare l'operazione Milik

Milik sarebbe stato individuato dalla Juventus come il giocatore ideale per il settore avanzato, anche perché sotto il profilo tattico si integrerebbe al meglio con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il problema però sarebbe legato alla sua valutazione che per il Napoli si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

I dirigenti bianconeri non sarebbero disposti a versare l'intera somma al club partenopeo e per questo motivo vorrebbero inserire nella trattativa una contropartita tecnica.

A tal proposito, potrebbe essere Federico Bernardeschi la chiave per convincere il Napoli ad accettare un eventuale scambio con Milik. Infatti, l'esterno offensivo della nazionale italiana sarebbe gradito alla società campana perché si sposerebbe bene con il 4-3-3 del tecnico Gattuso.

De Laurentiis al momento avrebbe detto di no ad altri giocatori come il difensore centrale Cristian Romero o il terzino sinistro Luca Pellegrini.

Di conseguenza, solo se dovesse arrivare il sì di Bernardeschi al trasferimento in azzurro, i partenopei potrebbero aprire ad uno scambio con Milik.

Juventus: piace anche Raul Jimenez

Arkadiusz Milik sarebbe dunque l'obiettivo numero uno della Juventus per l'attacco. Il direttore sportivo Paratici però starebbe lavorando su più fronti, infatti starebbe seguendo anche il bomber del Wolverhampton Raul Jimenez.

Il giocatore messicano però costa più di Milik (si parla di circa 70 milioni di euro come valutazione).

A differenza del Napoli, inoltre, è difficile che il club inglese accetti l'inserimento di una contropartita tecnica in un'ipotetica trattativa. Per questo motivo si ritiene più probabile un arrivo di Milik a Torino, considerando che il centravanti polacco avrebbe già trovato una bozza d'accordo con la Juventus.

Invece, per quanto riguarda il centrocampo, in caso di partenza di Khedira, Matuidi o Ramsey, si potrebbe virare su un regista (Jorginho o Locatelli) e una mezzala (De Paul o Aouar).