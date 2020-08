Uno dei problemi riscontrati la scorsa stagione dalla Juventus è stato la mancanza di una quarta punta che potesse sostituire Higuain in caso di sua assenza. L'addio di Mandzukic a gennaio 2020 portò infatti la Juventus a disputare l'ultima parte della stagione con sole tre punte. Una situazione che difficilmente sarà ripetuta nella prossima stagione. Considerando il probabile addio di Gonzalo Higuain, potrebbero arrivare almeno due punte a rinforzare la rosa bianconera. Edin Dzeko sarebbe ritenuto l'acquisto ideale da Pirlo come supporto di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Accanto al bosniaco potrebbe arrivare un giovane che possa ricoprire il ruolo di quarta punta.

Come scrive il giornale sportivo torinese Tuttosport, la Juventus starebbe valutando la possibilità di riportare Moise Kean a Torino. Il classe 2000 si è trasferito all'Everton la scorsa stagione per circa 28 milioni di euro ma non ha mai inciso con la squadra attualmente allenata da Carlo Ancelotti.

Juventus, Kean potrebbe tornare in prestito

Secondo Tuttosport, Moise Kean potrebbe tornare a Torino come quarta punta. L'attaccante classe 2000 arriverebbe in prestito e sarebbe molto utile anche per la Champions League. Il nazionale under 21 italiano, infatti, sarebbe inseribile nella lista B della massima competizione europea in quanto cresciuto nel settore giovanile bianconero. Il ritorno alla Juventus per Kean potrebbe essere utile anche per il giocatore in quanto ritroverebbe la società che lo ha cresciuto calcisticamente e ne potrebbe agevolare il suo recupero dal punto di vista tecnico.

Kean è stato valorizzato nella stagione 2018-2019 dall'ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che lo ha più volte schierato in Serie A ed in Champions League. Una crescita importante per la punta classe 2000 che gli ha permesso di attirare l'attenzione di società estere, una su tutte l'Everton, che lo ha poi acquistato.

I possibili rinforzi a centrocampo

La strategia di mercato della Juventus per il settore avanzato sembrerebbe essere quindi delineata. Le incertezze principali in questo momento riguardano soprattutto il centrocampo. Se fossero confermati gli addii di Sami Khedira (possibile rescissione consensuale) e di Ramsey (piace in Premier League), potrebbero arrivare almeno un regista ed una mezzala.

Nelle ultime ore è in rialzo la candidatura nel ruolo di regista di Leandro Paredes. L'argentino piace al tecnico Andrea Pirlo per la sua capacità di impostare ma anche perché è bravo a garantire equilibrio alla propria squadra. Inoltre può giocare anche da mezzala, una duttilità che diventa importante soprattutto considerando la Juventus camaleontica che avrebbe in mente il nuovo tecnico bianconero. Come mezzala, invece, piacciono Houssem Aouar del Lione e Rodrigo De Paul dell'Udinese.