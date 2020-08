Il Calciomercato della Juventus ruota intorno al centrocampo e Jorginho resta uno degli obiettivi principali. Maurizio Sarri lo ha fatto crescere al Napoli e non ha rinunciato a lui nella sua avventura al Chelsea. È un suo pupillo perché sa dare i tempi alla manovra senza disdegnare un certo agonismo. Ecco perché l’italo brasiliano è in cima alla lista dei desideri per sostituire Miralem Pjanic. Il serbo dopo la fine dell’avventura in Champions League lascerà Torino per andare al Barcellona. Il percorso inverso lo farà Arthur che nelle idee dei bianconeri è il sostituto ideale di Khedira.

Calciomercato Juventus: accelerata per Jorginho

Gli uomini del calciomercato della Juventus stanno alzando il pressing per Jorginho. Nelle scorse settimane hanno preso contatti con l’entourage del giocatore che, ricordiamo, nelle ultime uscite del Chelsea non è stato titolare. Il ritorno in Italia alla corte di Sarri potrebbe essere una pista importante per il suo futuro. Prima però c’è da convincere il Chelsea che valuta Jorginho oltre 40 milioni di euro. Troppi per i Campioni d’Italia che stano cercando il modo di arrivare al giocatore senza sottostare alle richieste dei blues.

L’idea, riportata oggi da Tuttosport, è quella di riuscire a inserire nella trattativa Federico Bernardeschi. L’attaccante esterno non sembra aver convinto e così può partire.

Il Chelsea gradirebbe l’idea di avere l’azzurro in squadra. Giovane e di talento andrebbe a completare l’operazione ringiovanimento della squadra di Lampard che già ha acquistato Werner ed è vicina anche a Havertz. Il problema è che Bernardeschi non sembra essere troppo convinto del trasferimento in Premier League.

Se non si riuscisse a convincerlo a cambiare idea, lo scambio salterebbe.

La seconda idea della Juventus per arrivare a Jorginho

Allo studio ci sarebbe anche un secondo piano per fare di Jorginho un colpo di calciomercato della Juventus nelle prossime settimane. Secondo Tuttosport Paratici starebbe cercando di ripetere l’operazione Cuadrado.

Il colombiano arrivò a Torino nel 2015 in prestito, il suo cartellino costò in tutto 26 milioni di euro circa, ma pagati in due rate alla fine dei campionati 2015-2016 e 2016-2017. Il Chelsea non avrebbe detto di “no” a prescindere, ma un’operazione del genere sarebbe abbastanza lunga perché ogni dettaglio andrebbe studiato in profondità.

E se i tempi per Jorginho alla Juventus diventassero troppo lunghi? Un regista serve e così la dirigenza si sta guardando attorno. L’alternativa principale è Manuel Locatelli, autore di una grande stagione al Sassuolo. I neroverdi vorrebbero 30 milioni, tanti ma attenzione perché a soli 22 anni Locatelli è un giocatore che può ancora crescere molto e poi oltre al regista può fare anche l’interno di centrocampo.